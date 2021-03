Aitana, Bombai, Camilo, Nil Moliner... cantantes que apuestan por el optimismo a pesar de la difícil situación

Estamos todos de acuerdo en que el 2020 fue un año muy duro, teníamos todas nuestras esperanzas puestas en el 2021 y lo cierto es que también está dejando mucho que desear. La gente está aburrida de oír la palabra "pandemia" por todas partes, y ¿cuál ha sido el antídoto para mantener la esperanza en estos meses tan difíciles? La música, sin duda, nos ha ayudado a evadirnos de la situación y mirar la realidad desde otra perspectiva.

Los cantantes han estado siempre al pie del cañón, haciendo lo que mejor sabían hacer: Componer, tocar, interpretar... crear nuevas canciones y melodías para mantener la esperanza y la ilusión de que vendrán tiempos mejores. Ellos también han sufrido, pero en lugar de dejarse llevar por las dudas y la tristeza, han apostado por canciones alegres y optimistas, demostrando que no hay pandemia que pueda con su optimismo y sus ganas de hacer disfrutar a la gente. Aquí repasamos algunos de ellos.

Stay Homas- Let it Out

Conocimos a Stay Homas durante la cuarentena y desde ese momento, el trío barcelonés ha llegado para quedarse. Let it out fue uno de esos temas que nos ayudó a recordar que no estamos solos, que no debemos malgastar nuestros días en preocupaciones porque tiempos mejores están a la vuelta de la esquina. Una canción bailable y llena de energía que sube el ánimo a cualquiera.

Ana Guerra y Lérica- Listo Va

Durante un tiempo, parecía que los días se habían detenido en el tiempo, pero la música nunca paró y aunque este verano no pudimos disfrutar de discotecas ni fiestas multitudinarias, no faltaron las canciones que nos recordaban que el ritmo no se había perdido, una de ellas: Listo va de Ana Guerra y Lérica, perfecta para ponerla a todo volumen en el salón de nuestra casa.

Nil Moliner- Calma

Nil Moliner tuvo que cancelar su gira del 2020 debido a la pandemia, una época muy dura para él tal y como nos contó en una entrevista con Los40. Sin embargo, eso no le frenó y en Calma, nos traslada a ese garito donde antes disfrutábamos bailando toda la noche hasta ver el amanecer y encontrábamos a una persona que no conseguíamos quitarnos de la cabeza.

Bombai: Tú me has cambiado

Hemos llegado a sentirnos muy solos en estos meses, pero a la vez, hemos aprendido a conocer mejor a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Los chicos de Bombai en Tú me has cambiado, cantan a esa persona que nos inspira y siempre está ahí para animarnos. Una canción muy necesaria para darnos cuenta lo importante que son las personas que tenemos a nuestro lado.

Aitana- 11 Razones

Aitana cerró el 2020 con su 11 Razones, un disco que ella sentía como "el disco de su vida". El single que da nombre al álbum es una canción empoderada, de ponernos delante a nosotros mismos y saber soltar lo que nos daña para conseguir sentirnos completos nosotros mismos.

Álvaro de Luna- Juramento eterno de sal

Álvaro de Luna debutó en solitario con Juramento eterno de sal, una canción optimista y llena de esperanza que revolucionó las redes sociales con versos como: "y volverán las ganas de bailar, aquellas noches locas recorriendo Portugal". Una letra que nos hace vislumbrar tiempos mejores y nos recuerda que todos los momentos, personas, viajes... que extrañamos llegarán pronto.

Álvaro Soler- Magia

Fueron los seguidores de Álvaro Soler los que pidieron al cantante que volviera a llenar el panorama musical con su energía y su buen rollo. De ahí nació Magia, una canción llena de ilusión que nos recuerda que lo mágico realmente está en los pequeños placeres de la vida, en las cosas pequeñas para las que no se necesita dinero pero sí estar con la persona indicada.

Taburete- Calçots y Mangos

En medio de la vorágine de la pandemia, los chicos de Taburete junto con Josean Log nos proponen un plan muy divertido en su colaboración Calçots y Mangos: Hacer un huerto en lo alto con calçots y mangos. Una canción muy dulce y pícara que nos anima a soñar con planes que pronto se cumplirán.

Miki Nuñez y Despistaos- Viento y vida

La canción comienza afirmando que "echa de menos la vida", sin embargo, este tema habla de mirar hacia delante con paso firme, disfrutar del momento y no perder el tiempo pensando en lo que no tenemos, en definitiva, saber encontrar la felicidad en el presente y no en el futuro.

Camilo consiguió enamorarnos a todos con su Vida de Rico, una canción que demuestra que el dinero no es lo que realmente la felicidad, es la persona indicada la que nos hace sentirnos en las nubes. Todo un canto a la simplicidad y al amor.