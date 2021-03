De ‘Jerusalema’ a ‘Let’s love’: viaje a la lista semanal a través de 40 vídeos

Esta semana, dos éxitos internacionales abren y cierran la lista. Como farolillo rojo está Jerusalema, de los sudafricanos Master KG y Nomcebo, el tema que el pasado otoño lideró el chart dos semanas consecutivas. Y en el puesto de honor tenemos a Let’s love, de David Guetta y Sia, otra colaboración mixta, en este caso francoaustraliana. Ambos, y todos los que hay entre medias, componen el repaso en vídeo que tienes sobre estas líneas. En él se da cuenta, además, de la espectacular subida de 15 posiciones de Purple Disco Machine y Sophie and the Giants con Hypnotized (se queda en el #15), del debut de The Kid LAROI con Without you (#33) y el asombroso récord de permanencia de The Weeknd con Blinding lights (60 semanas; #34). Ha sido una semana de tremendas subidas y bajadas en la lista, pues incluso Guetta y Sia han tenido que escalar 12 puestos para alcanzar el número uno. Hemos despedido a J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy con Un día (one day), que llegó al #4 en su mejor semana.