Regalos originales o personalizados para el Día del Padre que van más allá de Amazon y El Corte Inglés

El viernes es el Día del Padre y si todavía no te has hecho con un regalito para obsequiar al tuyo y agradecerle todo lo que ha hecho por ti en esta vida, la verdad es que empiezas a ir un poco tarde. Pero que no cunda el pánico. Tarde no quiere decir mal, porque desde LOS40.com te traemos una lista de ideas para que, aunque te hayas acordado a última hora de esta fecha tan especial, encuentres un regalo original sin tener que recurrir a Amazon o a una visita de última hora a El Corte Inglés.

1. Un escape room en exterior: el regalo perfecto para padres atrevidos

Si tu padre es una de esas personas que se atreven con todo, una buena idea para regalarle este Día del Padre es un escape room. Eso sí, debido a la situación de crisis sanitaria que sigue atravesando el país, te recomendamos que busques algunos de los que tienen circuitos exteriores. ¿Por qué somos fans de este regalo? Porque es original, porque, como apuntan desde Outfinders, se puede jugar en familia y sobre todo, porque es muy emocionante y divertido. ¿Se te ocurre algo mejor que regalarle a tu padre otro recuerdo familiar?

2. Una suscripción a FlixOlé o Filmin: para los padres que son más de peli y manta

Una buena idea es regalar una suscripción a una plataforma de cine 'online'. / Jeremy Yap - Unsplash

Si tu padre prefiere disfrutar de las aventuras por televisión a tener que arremangarse y vivirlas en sus propias carnes, una buena opción para regalarle este Día del Padre es una suscripción a una plataforma cargada de películas de todo tipo.

Este 2021 en FlixOlé, el conocido como 'Netflix español', hay una oferta especial por el Día del Padre con la que se puede adquirir una suscripción anual por 19,99 euros si introduces el código PAPADECINE; y en Filmin, otra de las grandes plataformas de cine 'online' se puede adquirir ahora mismo una suscripción anual por 6,99 euros al mes.

3. Un álbum personalizado: para los papás más sentimentales

Si tu padre es una de esas personas a las que los recuerdos le ablandan el corazón, lo mejor que puedes hacer este Día del Padre es ponerte manos a la obra y crear un álbum de fotos personalizado en el que recopiles imágenes de vuestros mejores momentos. Para esto, puedes optar por alguna herramienta 'online' como Hofmann o Photobox o bajar al barro e imprimir todas las fotos que tengan y pegarlas sobre un álbum tradicional o una libreta en blanco. ¿A quién no le conquista una libreta al puro estilo diario de a bordo con los mejores momentos de su vida?

4. Un bonsái: pensado para los padres más dedicados o amantes de las plantas o que padecen estrés

Para los padres que han dedicado la cuarentena a mimar el jardín o a plantar y ver cómo crecen plantas de flores, un bonsái es un regalo ideal para que sigan desarrollando este hobby y perfeccionen sus técnicas de poda, alambrado, o trasplante.

La técnica bonsái tiene muchos beneficios para la salud. / Mark Tegethoff - Unsplash

Pero este perfil no es el único al que le puede encajar un bonsái. La disciplina ligada a este tipo de arbustos tiene diversos beneficios para la salud y está muy recomendada para reducir el estrés y además, es capaz de estimular la percepción, la paciencia y la creatividad. ¡Vamos, que es perfecta para paliar los efectos negativos que la pandemia está provocando sobre muchos de nosotros!

5. Un ticket para un show de comedia: si crees que reírse imprescindible, este es tu regalo

Aunque hay limitaciones de aforo, en muchos puntos del país los teatros y bares han vuelto a abrir sus puertas y ofrecen programación variada entre la que seguro que puedes encontrar algún espectáculo que le pueda gustar a tu padre. ¿No te parece buena idea pasar un rato juntos viendo un show de comedia?

6. Un concierto: ya sea virtual o presencial, la música siempre es un acierto

La música es un acierto hoy y lo será siempre. Si tu padre es un melómano no dudes en echar un ojo a la programación de conciertos que se celebrarán cerca de tu ciudad próximamente (aunque sea en formato reducido y con el público sentado) o en comprar una entrada para los shows virtuales que se están ofreciendo desde el final del confinamiento.

Un concierto desde el coche. / Mika Baumeinster - Unsplash

Estos son algunos ejemplos de lo que está por llegar en los próximos meses a Madrid y Barcelona:

Madrid: Antonio Orozco tocará el 19 de abril, Dani Martín el 27 de noviembre, Aerosmith el 5 de julio, Pastora Soler el 21 de mayo, Andrés Calamaro el 20 de junio, Kiss el 4 de julio y Queen + Adam Lambert el 7 y el 8 de julio.

Antonio Orozco tocará el 19 de abril, Dani Martín el 27 de noviembre, Aerosmith el 5 de julio, Pastora Soler el 21 de mayo, Andrés Calamaro el 20 de junio, Kiss el 4 de julio y Queen + Adam Lambert el 7 y el 8 de julio. Barcelona: James Blunt el 10 de junio, Estopa el 15 de mayo, Marc Anthony el 17 de junio, Alicia Keys el 4 de julio y Camela el 11 de julio.

7. Una suscripción a una plataforma de audio: ideal para los lectores, amantes de la música y los podcasts

Los podcasts son el formato del momento y si no quieres que tu padre se quede fuera de este fenómeno mundial, es el momento de que le regales una suscripción a alguna de las diversas plataformas que los ofrecen. Piensa en qué será lo que prefiere y escoge entre las que ofrecen contenido periodístico, las que también cuentan con audiolibros o las que tienen un catálogo amplio de ficción.

8. Un kit para hacer su propia cerveza: lo que necesita casi cualquier padre con tiempo libre

Si a tu padre le gusta la cerveza y está jubilado o tiene algo de tiempo libre, ¿qué te parecería regalarle un kit para que él mismo haga en casa su propia bebida de cebada? ¡Los venden en varios sitios y dependiendo de lo especializado que lo quieras, puedes obtenerlo por un precio bastante razonable!