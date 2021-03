Maribel Verdú, nuevo fichaje de Hollywood: será parte del universo DC y madre de Ezra Miller

Maribel Verdú nunca se ha sentido especialmente atraída por Hollywood. Ella misma confesó estar muy cómoda haciendo cine en España y, de hecho, en una entrevista que nos concedió hace poco más de un año, la actriz dijo que los pequeños papeles que ha hecho en producciones independientes han sido los que más la han llenado a nivel profesional. Películas como El doble más quince o Gente en sitios requieren de un mayor capacidad introspectiva y, para ella, son un auténtico reto interpretativo, la chispa de su trabajo.

Por eso nos sorprende tanto que esta humilde madrileña se haya decantado definitivamente por dar el paso –no sabemos si solamente temporal o definitivo– a la Meca del Cine. Así lo revela The Hollywood Reporter, que adelanta que Maribel Verdú ha fichado por The Flash, la nueva película del DCEU (DC Extended Universe), en la que dará vida a la madre de Barry Allen, el policía científico interpretado por Ezra Miller que, tras caerle un rayo durante una noche de investigación, se convierte en Flash, el superhéroe más veloz del mundo.

La actriz no solo será la madre de uno de los superhéroes más famosos y misteriosos de la industria, sino que estará rodeada de estrellas de primer nivel como Ben Affleck y Michael Keaton, quienes interpretarán a dos versiones de Bruce Wayne/Batman en la ficción, aunque aún no sabemos de qué forma. Verdú se codeará con lo mejorcito de Hollywood, aunque, recordamos, no será la primera vez que su rostro aparezca en carteles de todo el mundo.

No es su primer logro internacional

Aunque la mayor parte de la carrera de Maribel Verdú se ha desarrollado en España, donde ha firmado exitazos como La estanquera de Vallecas, La buena estrella o Blancanieves, ella sí que ha colaborado con algunos grandes cineastas cuyas películas han sonado muy fuerte en diferentes lugares del planeta.

Es el caso de su papel protagonista en Y tu mamá también de Alfonso Cuarón, ya convertida en un clásico imprescindible del cine mexicano. O El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que se vio en prácticamente todo el mundo, algo parecido a lo que ocurrió con Belle Époque, una de las cuatro películas que se han llevado el Óscar a mejor producción internacional. Por trabajar ha trabajado hasta con Francis Ford Coppola en Tetro, así que esta colaboración en The Flash debería ser pan comido.

La película estará dirigida por Andy Muschietti, director del remake de It, y escrita por Christina Hodson, quien ha trabajado en los libretos de Bumblebee y Aves de presa.