La nueva vida de Beatriz Montañez (‘El Intermedio’) fuera de la televisión: sin electricidad ni agua caliente

Beatriz Montañez se convirtió en uno de los rostros más conocidos de laSexta de 2006 a 2011. La periodista compartió mesa con El Gran Wyoming durante cinco años en El Intermedio, siendo una de las presentadoras de moda de aquellos años. Además, en 2014, volvió a aparecer en televisión de la mano de Telecinco en Hable con ellas. El programa duró tan solo dos años y Beatriz estuvo solo durante la primera temporada.

Aunque Beatriz no ha estado delante de las cámaras, lo cierto es que durante estos años no ha dejado de trabajar. De hecho, en 2018 se llevó el Goya al mejor documental por Muchos hijos, un mono y un castillo, en el que participó como guionista.

Ahora, Montañez está presentando su primer libro Niadela. Se trata de una novela donde la escritora cuenta la historia de una desposesión y el abandono de sí misma para poder encontrarse con aquella que es su realidad.

Para hablar de esta nueva etapa y de este libro, Beatriz ha estado en una entrevista en Hoy por Hoy de Cadena Ser. La presentadora ha hablado sobre cómo es su nueva vida alejada de los medios. De hecho, tal y como ha explicado, lleva viviendo cinco años sola en un pueblo de Lugo en una cabaña sin electricidad ni agua caliente.

Tal y como ha explicado Beatriz, tomó esta decisión porque no tenía claro qué hacer:

“Me provocaban mucha inestabilidad, está muy bien tener muchas opciones pero al final nos crea la dificultad de elegir. Tuve que parar, conocerme un poco más. La soledad es, ha sido y será la mejor amiga que he tenido nunca”.

La nueva vida de Beatriz Montañez en medio de la naturaleza

Montañez se enamoró de aquella cabaña cuando se fue a pasar un fin de semana a una casa que se encontraba cerca. Desde el primer momento, aquel lugar le llamó la atención. Al día siguiente fue a verla y decidió que viviría allí tras tener una “sensación espectacular”.

Con los ahorros que tenía tras varios años en televisión, Montañez decidió tomar un nuevo camino en su vida: “Mis necesidades son muy pocas. Todo lo que me rodea es muy austero”.

Durante este tiempo, la vida de Beatriz ha pegado un cambio radical. La periodista está más conectada con la naturaleza que nunca: “El primer año decidí hacerme vegana, me parecía bastante incoherente estar en la naturaleza, disfrutar de los animales y luego comérmelos”.

“Lo que como es bastante barato porque son verduras frescas, semillas o raíces. No me gasto más de 100 o 150 euros en alimentación, no pago casa, instalé un equipo fotovoltaico, el agua viene de un pozo”, ha continuado explicando sobre su nueva etapa.

Sin duda, la vida de Beatriz Montañez ha pegado un giro de 180 grados. Ahora, en su libro Niadela cuenta este viaje interior.