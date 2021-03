¿Ha expulsado Masterchef a Samantha Vallejo-Nájera de su novena edición?

Uno de los grandes rumores que ha corrido por las redes sociales estos últimos días tiene que ver con la misteriosa desaparición de Samantha Vallejo-Nágera de la primera promoción de Masterchef 9. Jordi Cruz y Pepe Rodríguez sí estaban, pero a ella no se la veía por ningún lado.

Algunos seguidores del talent culinario empezaron a sospechar y llegaron a asociar las polémicas declaraciones supuestamente homófobas que hizo hace un mes a una posible expulsión de la juez de cara a la novena temporada del programa de RTVE. Un lavado de cara que habría sido extremadamente exagerado pero sobre el que algunos medios sensacionalistas han teorizado mucho, llegando incluso a proponer candidatos que pudieran sustituirla.

Sin embargo, todas estas teorías han quedado inmediatamente desmontadas esta misma mañana después de que Shine Iberia, la responsable de la producción de Masterchef, publicase un nuevo adelanto del programa en el que además de a los dos jueces mostraba Samantha Vallejo-Nágera bailando tan pancha en las cocinas junto a un concursante. La chef, efectivamente, formará parte del reality show. No, nadie la ha despedido ni expulsado del programa.

“Si algo ha demostrado #MasterChef es que todo el que pisa nuestras cocinas sale marcado para siempre”.



Se acerca la novena temporada del talent de cocina más duro del mundo.



MUY PRONTO en @La1_tve



🔥 pic.twitter.com/etIrjEOVMw — MasterChef (@MasterChef_es) March 17, 2021

Los polémicos comentarios

Todas las dudas sobre la continuidad de Samantha en Masterchef estaban relacionadas con unas polémicas declaraciones que hizo hace más de un mes a través de sus redes sociales. En un vídeo en su cuenta de Instagram aparecía junto a su hijo Roscón, que le contaba cómo había celebrado el Día de la Paz en su colegio. Él le contestaba que bailando.

"¿Con quién bailabas tú, con una chica o con un chico?", le preguntaba Samantha. "Con chicos", respondía el niño. "¿Con chicos? Los chicos bailan con chicas", respondía la juez de Masterchef. Unas declaraciones que sentaron muy mal a muchos de sus seguidores, que la tacharon de homófoba. La bola de nieve se hizo tan grande que Samantha se tuvo que retractar y pedir perdón públicamente.

"Quiero pedir disculpas porque no ha sido para nada mi intención herir u ofender a algunas personas", expresó la propietaria del Catering Samantha de España. "Me he expresado mal y nada más. Roscón es un niño genial [...] y para mí es un orgullo ser su madre y dejarle ser como es. Que se disfrace de lo que se quiera disfrazar y que juegue con lo que quiera jugar [...] Lo siento muchísimo".

Por suerte, Shine Iberia y RTVE han confirmado a través de este nuevo vídeo que Jordi, Pepe y Samantha continuarán liderando el programa a pesar de la polémica. Este segunda avance, además, nos adelanta a algunos de los invitados que veremos por las cocinas del talent culinario más exigente de España: Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo y Antonio Orozco. Lo que aún no sabemos –y ansiamos como agua de mayo– es conocer la fecha en la que comenzará a emitirse el programa.