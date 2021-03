‘Purple Haze’, el himno de Jimi Hendrix que nació a partir de un sueño

A veces, la inspiración puede aparecer en el momento más extraño. No siempre las musas acompañan a los compositores en el lugar de trabajo, ni en el estudio a la hora de grabar una nueva canción. Hay muchos temas que han nacido mientras los artistas estaban descansando, y algo aún menos convencional, mientras estaban durmiendo. Ya sabemos que algunos de los grandes hits de la música, como Yesterday de The Beatles, Five Years de David Bowie o I can't get no (Satisfaction) de The Rolling Stones, nacieron a partir de sueños.

No son las únicas. El mismo caso ha ocurrido con Purple Haze, una de las canciones más conocidas y celebradas de Jimi Hendrix. El guitarrista, calificado como uno de los mejores de la historia, publicó el tema un 17 de marzo de 1967 como adelanto de Are you experienced? de The Jimi Hendrix Experienced. Fue hace ya 54 años, y su historia es tan particular que merece ser contada.

Jimi Hendrix siempre se caracterizó por ser un adelantado a su tiempo, y por ser un músico completamente autodidacta. Nunca tuvo ningún tipo de formación para aprender a tocar la guitarra, pero se empapó con toda la música popular que en su época comenzaban a llenar las páginas del soul y el R&B clásicos, como Muddy Waters y Chuck Berry. Comenzó a tocar en varios clubes de Londres, experimentando con la música hasta encontrar su propio sonido. En ese momento, Chas Chandler, el que fuera bajista de la banda The Animals, se fijó en él y se convirtió en su productor. Precisamente fue cuando escuchó el riff de Purple Haze cuando quedó tan impresionado que fichó por él y lo animó para terminar la canción.

Con suficientes fondos obtenidos del éxito de las listas de éxitos con su canción Hey Joe, Chandler estaba decidido a llevar la experiencia Jimi Hendrix a un estudio donde trabajaba un joven y prometedor ingeniero de estudio, Eddie Kramer. Todas las piezas estaban ya en su sitio para la creación del clásico que es Purple Haze.

‘Purple Haze’, el himno de Jimi Hendrix que nació a partir de un sueño

Lo colocaron en un pedestal y lo proclamaron como el nuevo rey de la contracultura. Mucha gente asocia la canción Purple Haze con la ingesta de ácido, pero Hendrix siempre dijo lo contrario. De hecho, la canción fue escrita en una época en que había estado leyendo una novela de ciencia ficción y se quedó dormido. Hendrix soñó que estaba bajo el agua, rodeado por una neblina púrpura.

La canción se publicó en marzo de 1967 y fue un rotundo éxito. Las generaciones más jóvenes cayeron rendidas al poder de la guitarra de su ídolo. Los críticos más conservadores hablaron de él como dentro de la psicodelia de una forma despectiva. Sea como fuere, no dejó indiferente a nadie con su nueva canción. Purple Haze siempre será el himno de los marginados y los incomprendidos.

El destino quiso que fuera de las últimas canciones tocadas por Hendrix en concierto. Fue en septiembre de 1970, el penúltimo tema que tocó en su último concierto. Doce días después murió.