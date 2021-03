¿Cuál es la prenda preferida por los españoles para las llamadas de Zoom?

Las reuniones a través de la pantalla llegaron con la pandemia, pero parece que ya lo han hecho para siempre. No obstante, ¿alguna vez habrías imaginado encontrarte en pijama con tu jefe telemáticamente? Pues no, no se aleja de la realidad.

Un estudio realizado por Zoom ha desvelado cuál es la prenda de ropa favorita por los españoles para las videollamadas. La primera posición la ocupa el pantalón de chándal con un 32,94%. Admítelo, tú también lo has hecho en alguna que otra reunión. Pero no es la única prenda que nos ha conquistado para estas ocasiones.

Al pantalón de chándal le siguen las zapatillas de andar por casa con un 29,80%. Los pantalones de pijama también son otra opción elegida por el 13,53% de los encuestados. ¡Cómodos ante todo!

Vale que de cintura para abajo podemos engañar al que se encuentra tras la pantalla, pero, ¿ocurrirá también con la parte de arriba? ¡Pues sí! Solo un 1,37% luce sus mejores accesorios ante un 65,59% que asegura que no se molesta en sacarlos. En este caso, un 67,56% luce su rostro al natural, mientras que un 7,65% admite que se da algún retoque frente al espejo antes de la videollamada.

Sin duda, este sistema de encuentros virtuales ha revolucionado el mundo de la comunicación entre los españoles. Cada vez son más las reuniones telemáticas que se realizan a diario y que ponen a prueba nuestra relación con las nuevas tecnologías. Porque ellas no están hechas para todo el mundo.

De hecho, uno de los mayores miedos durante las videollamadas, que también se ha medido a través de esta encuesta, es el de "marcarnos un Merlos", es decir, que pillen a nuestro amante/pareja paseándose por detrás. Un 27,06% piensa así. Otro miedo es el de olvidarnos poner un fondo virtual, como responde el 21,76%.

Sea como sea, poco a poco conseguiremos adaptarnos a este mundo lleno de innovaciones y desarrollos tecnológicos (aunque eso no nos obliga a deshacernos del chándal).