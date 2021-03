Boy Pablo, el fenómeno musical que te da las dosis de melancolía y felicidad necesarias

"AHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAA", esta es la biografía que incluye Pablo Muñoz, compositor y productor chileno-noruego de Boy Pablo en su cuenta de Instagram, un conjunto de letras inocente y casi inconexas pero que, de cierta manera, recogen la esecia de lo que es Boy Pablo, la banda noruega de pop-rock indie liderada por Pablo Muñoz y que triunfa entre los adolescentes.

Boy Pablo es ese proyecto musical que todo el mundo debería escuchar una vez en su vida, quizás porque sus canciones tienen la capacidad de relativizar los problemas en sus canciones. Los convierte en pequeñas nimiedades que, aunque las toma en consideración, cuando se ponen en boca de Boy Pablo, uno consigue mirar la vida desde otra perspectiva y disfrutar de los pequeños placeres de esta.

La industria musical es difícil y caprichosa, hacerse un hueco en ella y crear un estilo casi imposible. Pablo y sus cuatro amigos que lo acompañan en el escenario lo han conseguido gracias a ser fieles a ellos mismos. Ni intentan ir de más ni aparentar aspectos que no son.

Pablo y su banda llegan al estudio y se dedican a hacer lo que más les gusta: música desde el alma. Con letras ingenuas y que incluso podrían parecer triviales pero que te hacen pensar: ¿Qué no es trivial en esta vida?

Igual es que Boy Pablo es de lo más cercano a la realidad que encontramos en la industria musical y posiblemente, sus letras, ya sean de ese bigote que no consigue crecer o de esa play station que no pueden dejar sola, son la poesía más real del día a día.

Inicios de Boy Pablo

Boy Pablo comenzó a sonar en las plataformas en 2016. Un joven medio noruego medio chileno que comenzaba a estar en boca de todos. Canciones como Flowers, Beach House o Ur Phone llegaban como entrante de que algo grande se estaba cocinando.

Singles honestos, sencillos y con temas con los que es fácil sentirse identificado. Pero con un ritmo y un algo especial que no nos conseguíamos quitar de la cabeza. Es aquí cuando Boy Pablo comienza su viaje alrededor de los cinco continentes.

La gran sinceridad indie en 'Everytime'

Uno de los grandes éxitos de Boy Pablo. Cinco chicos en un puerto de una ciudad noruega cantando su Everytime con un estilo que resulta imposible no acordarse de The Beatles. Su canción de "amor" entre una chica y un chico que no llegan a conocerse alcanzó millones de reproducciones en un tiempo record. Hoy alcanza las 36 millones de visitas.

Wachito Rico, su último EP

Boy Pablo continúa su viaje indie ambicioso y dos años después de Soy Pablo, el primer EP de Boy Pablo y tras haber presentado en el festival de Coachella sus proyectos, este 2020 llegó Wachito Rico, su último álbum

Wachito Rico es una expresión chilena que significa "chico guapo" y es que la idea de la belleza y el amor juvenil cobran especial relevancia en esta etapa del grupo. La línea del álbum sigue siendo la actitud positiva que mantiene a los integrantes del grupo en la tierra a pesar de los tiempos difíciles en los que estábamos inmersos.

Las canciones que componen este EP reflejan todos los altibajos que sufre la juventud durante "los mejores años de su vida", una etapa en nuestra vida que siempre es una de cal y otra de arena. Esta montaña rusa de sensaciones a la que los jóvenes se enfrentan es lo que inspiró a Boy Pablo en su creación, así en el disco, incluso los momentos más dolorosos como una ruptura, son eclipsados por un ritmo suave y bailable.