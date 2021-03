Paula Cendejas lanza ‘Sabaneta’, un adelanto de su primer EP que marcará un antes y un después

La Paula Cendejas que conocías va a evolucionar. Lo hará con su primer EP, que como ha comunicado, llegará en primavera. Un proyecto musical como nunca antes había llevado a cabo que marca un antes y un después en su carrera. El primer adelanto puede darnos una pista de cómo suena esta nueva Paula; pop y con sonidos tribales.

La composición es de la mano de la artista, la producción es de Carlos Ares y el videoclip de Topocolectivo donde un ascensor y una improvisada pista de baile son los protagonistas. Movimientos sensuales que se acomodan perfectamente a los sentimientos y la melodía.

“Estábamos confinados y alguien me inspiró una noche para escribirla. Comencé haciendo melodías con un type beat y enseguida me salió la letra, en ese momento me sentía vulnerable porque no sabía qué estaba sintiendo por esa persona ni por qué lo sentía, porque nunca nos habíamos visto en persona”, explica Paula sobre el proceso de creación. Y es que en esta historia puede reconocerse cualquiera, sobre todo en estos tiempos donde el amor es a distancia, online, por aplicaciones para ligar y redes sociales para interactuar.

“Gracias infinitas a toda la gente q está involucrada en este proyecto. SABANETA es sólo el comienzo de lo que está por venir. Estoy feliz de hacer música con gente con la misma ilusión q yo y q cree en mi incondicionalmente”, eran sus palabras de agradecimiento en redes sociales después de sacar el tema.

Una cantante que ha estado apoyada desde el inicio por grandes artistas como J Balvin, Maluma o Luis Fonsi, además de haber contado con la mano de Alizzz para varias de sus producciones. Entre ellas, El Pacto, el anterior single de Cendejas.