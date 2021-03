Pablo Motos entrevistó a las hijas de Bertín Osborne y todo el mundo lamentó lo mismo

Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne y Ana Cristina Portillo visitaron por primera ayer El Hormiguero. Las tres primeras son hijas de Bertín Osborne y Sandra Domecq y la última comparte madre pero su padre es Fernando Portillo.

Las cuatro aparecieron en el programa para hablar de su participación en la campaña de publicidad de una conocida marca de ropa.

Sin embargo, las redes sociales se quejaron de que Pablo Motos les robó el protagonismo a las cuatro chicas en una de las "peores entrevistas" que se han visto en el programa.

"¿Ha habido celos entre vosotras en la sesión de fotos?"

Todo empezó con una pregunta que ya fue criticada por algunos espectadores: "Es la primera vez que hacéis algo juntas en plan profesional, ¿ha habido celos entre vosotras en la sesión de fotos?". Muchos apuntaban a que era una cuestión que el presentador nunca hubiera planteado a cuatro hombres.

Pero aún fue peor cuando toda la entrevista se empezó a centrar en Bertín Osborne. En preguntarles cómo es como padre, y pedirles que recordaran anécdotas con él.

Unas preguntas que a muchos no interesaron y así lo transmitieron en Twitter pero aún menos a Ana Cristina Portillo, la cuarta de la mesa que no era hija del presentador y que casi no pudo ni hablar en la visita.

Así volcaron las redes su lamento por dicha entrevista:

La entrevista podría dejar de girar entorno al padre, que ni pincha ni corta, y hablar de ellas y lo que hacen. DIGO. #osborneeh — Victoria (@bluesmoonet) March 17, 2021

Las chicas no tienen la culpa. Las lleva por ser imagen de una campaña de moda y Pablo centra la entrevista en el padre (de 3, Ana C. ha aguantado elegante) Sólo con las Hormigas han participado por igual. Patinazo total del programa, no de las hermanas #OsborneEH — mcarmen (@csimymami) March 17, 2021

Solo les pregunta por su padre no haberlas invitado y la última no habla vaya , entrevista por favor malísima #OsborneEH — adriana (@adriana30135369) March 17, 2021