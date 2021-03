Hoy es un día muy especial para muchos de nuestros oyentes. Como bien sabéis, el 19 de marzo, es el Día del Padre y en Anda Ya hemos querido hacer algo muy especial para celebrarlo por todo lo alto.

En el programa somos defensores de las sorpresas, de los reencuentros, las alegrías y de todas las cosas que consigan hacernos un poquito más felices, y nos saquen una sonrisa. Por eso, hoy hemos decidido que nuestro presentador Dani Moreno ‘El Gallo’, tuviera algo inolvidable.

Como ya viene siendo tradición en el programa, hemos ocultado nuestro plan hasta el último momento. Para que ‘El Gallo’ no sospechara ni un poco, hemos esperado hasta el Musikeru, la sección de nuestro compañero Keru Sánchez, para invitar a una persona muy querida.

Paola, la hija de nuestro presentador, estaba esperando pacientemente al otro lado del teléfono para dedicarle unas preciosas palabras a su padre, “has sido el mejor del mundo durante estos 18 años que has tenido que aguantarme. Gracias a ti he aprendido muchísimas cosas y sé que seré una mujer que podrá conseguir todo lo que me proponga. Me lo he pasado muy bien en todos esos momentos que hemos pasado, desde ver nuestras series, a dar paseos por el Retiro o hacer tonterías juntos”.

Anda Ya - Dani Moreno 'El Gallo' rompe a llorar con el inesperado mensaje de su hija

Para rematar ese bonito mensaje, Paola aún tenía algo más guardado para nuestro querido presentador. Su hija se ha aliado con nuestro colaborador, Keru Sánchez, para preparar una canción especial, con una letra que nos ha puesto los pelos de punta y que comenzaba así, “Lo que daría por retroceder el tiempo, aún sigues siendo un refugio para mi...”.

Como os podéis imaginar, entre lágrimas y casi sin voz, Dani Moreno nos ha confesado que, “el mejor regalo que puede tener un padre es que te digan cosas como esas, no se puede pedir más” Además, nos ha confesado que este no ha sido el único detalle que ha recibido, “esta mañana me he encontrado junto a mi llaves una nota que me decía que soy el mejor, y lo ha acompañado con una chocolatina”.

Con una sonrisa que no podía ocultar, nuestro querido compañero ha querido agradecer a su hija y a todo el equipo esta preciosa sorpresa que guardará en su memoria con mucho cariño.

