Análisis: Justin Bieber ha sobrevivido a la fama e intenta curar este mundo inestable con su disco, 'Justice'

El 1 de marzo de 2021, Justin Bieber cumplió 27 años. 27 años, 5 álbumes de estudio en el mercado y otro a punto de ver la luz. 27 años y cientos de millones de personas que lo conocen y juzgan cada uno de sus pasos. Tan solo 27 años y demasiados escándalos, controversias y polémicas en torno a su figura. Los 27 son una edad maldita en la industria de la música. Él mismo dudó si podría llegar hasta aquí. Justin ha cumplido 27 años y abraza su pasado para poder decir que hoy no le debe nada a nadie. Con 27 años lanza Justice, su álbum para intentar cambiar este mundo tan inestable.

Son tiempos duros para los soñadores. Sobre todo para una persona que, según afirma, le gustaría "potenciar el legado de Martin Luther King". Atrás quedaron los años en los que el canadiense alimentaba titulares con sus gamberradas. Justin Bieber ya no es ese niño pijo que juega con los límites de la ley, ahora es un hombre sensato, que se declara humano y que ha encontrado la estabilidad de la mano de la fé cristiana.

En un año marcado por la incertidumbre y las dudas, Justin quería demostrar a su público que él estaba ahí para ellos y su deseo era que a través de su música se sintieran conectados. Quizás este sea el disco más duro y desgarrador de Justin, pero también el más real, y es que en él el intérprete de Sorry reconoce su pasado, se da cuenta de lo cruel que es el mundo y de la importancia que tiene él en sus fans. Justice, de hecho, nace de su nombre que también significa "Justicia" y su afán de cambiar el mundo.

El disco trata de 16 canciones, 16 canciones en un perfecto equilibrio entre el abatimiento y la felicidad por el deseo de salir adelante, se podría pensar que, tras muchos años estando en un pozo del que no veía salida, es un ¿renacer de Justin Bieber? o más bien, se trata de la ¿reaparición del verdadero Justin?

Hailey Bieber, su gran faro en este camino

A Justin no le cuesta reconocer que ha estado mal, en un océano oscuro y nadando a contracorriente. En ese momento, apareció Hailey, ese alguien que, en lugar de asustarse y huir, se sentó a su lado para soplar sobre sus heridas. Es por esto que, Justin aprovecha cada ocasión para recordar lo mucho que la quiere, y eso se ve reflejado en Justice. Todas las canciones guardan un poso de esperanza e ilusión en las que su mujer ha tenido mucho que ver.

2 much

Una de las favoritas del intérprete del canadiense. La primera frase que se le ocurre para describirla es que expresa "lo mucho que quiere a su mujer". "Don't want to fall asleep, I'd rather fall in love" (no me quiero dormir, prefiero enamorarme) es una de las frases claves para entender cómo se siente Justin en esta nueva etapa.

Tal y cómo él contaba hace poco en una entrevista, se ha dado cuenta que no sólo quiere ser el Justin artista que conquista escenarios, también quiere ser el Justin marido que disfruta de una familia y les dedica su tiempo. El cantante quiere mostrar lo bonito que es sentirse enamorado y la admiración que siente hacia su mujer.

Deserve you

Justin Bieber ha conseguido el equilibrio perfecto entre sentimiento y energía, quizás porque él mismo ha estado mucho tiempo inmerso en una montaña rusa y sabe que la vida es dolor y pasión. Con un mid tempo y un beat al más puro estilo de Phil Collins, Justin Bieber se muestra humano para asegurar que no le merece.

As I am

Un compromiso en forma de canción, la manera más honesta de demostrar que lo estás dando todo por esa persona. Justin es sincero, se quita la coraza y muestra su lado más vulnerable. "Take me as I am, I do the best I can" (Tómame como soy, lo hago lo mejor que puedo). En ocasiones, las palabras se atragantan en la garganta y suenan directamente desde el corazón, y eso es lo que sucede en As I am, donde oímos a un Justin pronunciar versos como: "You believe in me, it's a miracle you didn't run away" (Creíste en mí, es un milagro que no huyeras) o "I hate myself, take me in the good and the ugly" (me odio, tomame en lo bueno y en lo malo).

Off my face

Un tema que hará que vuelvas a creer en el amor y dejes de tener miedo a este sentimiento. A menudo, uno se avergüenza de reconocer que esta enamorado perdidamente de una persona. El canadiense aquí recuerda que Hailey fue su salvavidas y no le da pudor reconocer que está loco por ella.

El valor de la salud mental, reflejada en 'Justice'

Unstable

Justin Bieber se suma a los artistas que no entienden cómo la salud mental puede seguir siendo un tema tabú a día de hoy. El artista ha vivido unos años en los que se encontraba sin rumbo, perdido entre los contratiempos del día a día. Él no se escondió y reconoció que necesitaba ayuda. De ahí versos como "You loved me when I'm unstable" (me quisiste cuando estaba inestable) .

Unstable es una colaboración con The Kid Laroi, tal y como explicó Justin Bieber, siente una conexión muy fuerte con este artista, tal vez porque ve reflejado en él a su yo de joven, un chico con pasión por la música que creció con los ritmos de estrellas del pop como Michael Jackson o Phill Collins.

Hold on

Análisis: Justin Bieber ha sobrevivido a la fama e intenta curar este mundo inestable con su disco, 'Justice'

No es casualidad que Justin Bieber eligiera este tema como la canción anterior a Somebody, ni que el canadiense quisiera que fuera de las primeras que viera la luz. El objetivo de Justin es que sus fans encuentren en él un punto de apoyo, y en su música, un salvavidas para no desfallecer, por eso, en este single, Justin les demuestra que él siempre estará ahí.

Somebody

Nos cuesta reconocerlo, pero todos necesitamos a una persona que nos levante en nuestros peores momentos, que nos recuerde que no estamos solos, que a pesar de conocer la peor versión de nosotros mismos, se siente a nuestro lado y nos ayude a curar las heridas. Sin embargo, este tema no lo escribió con la intención de demostrar que necesitamos a alguien para estar completos, sino para enseñar que, aunque a veces nos sintamos perdidos y como si fuéramos que somos una mota de polvo en el universo, somos importantes para alguien.

Tres canciones que recuperan la magia del amor

Love you different

Sintiendo el ardiente ritmo de Jamaica, Justin presenta su colaboración con Beam, una canción que sigue el mismo esquema de su anterior éxito Sorry, casi parece una secuela de la misma. Lo mejor de la canción, sin duda, es el ritmo, una percusión tropical que atrapa.

Justin Bieber lanza su disco, 'Justice' / Mary Ellen Matthews

Loved by you ft Burna Boy

La música no entiende de fronteras y eso Justin Bieber lo tiene muy claro. El artista apuesta por la música y sabe que más allá del océano atlántico, las conexiones musicales pueden ser muy intensas, por eso estrena Loved by you con Burna Boy.

There she goes

La admiración que siente Justin Bieber hacia su chica es inmensa, no sólo por lo que ella ha demostrado en la relación, sino porque le maravilla su estilo y su forma de ser, por eso no duda en crear una canción apreciando lo especial que ella es.

Un mar de emociones

Ghost

Hemos perdido a muchas personas en el 2020, ha sido un año muy duro que nos ha marcado a todos, quizás Ghost podría ser considerado el himno de 2020-2021, no solo porque trata de lo que supone perder a una persona que quieres, sino porque va un paso más allá y muestra el dolor de lo que es vivir con una pérdida. "If I can' t get close to you, I will settle for the ghost of you". El ritmo acompaña al mensaje, con una mezcla entre un beat enérgico y una guitarra que supone una caricia.

Holy

Análisis: Justin Bieber ha sobrevivido a la fama e intenta curar este mundo inestable con su disco, 'Justice'

Justin lo reconoce: la paz que ha encontrado se debe en parte a su conexión con la fé cristiana. Siempre lo ha mostrado en redes y sus seguidores lo saben, por eso, cuando salió esta canción, el mundo pensaba que iba a ser un canto a la religión. Nada más lejos de la realidad, lo que sí es cierto que es un punto de encuentro entre la fé y su realidad más sincera: el amor

El ritmo de California

Peaches

Una colaboración con Daniel Caesar y Gibeon. Fue toda una serendipia esta canción, de hecho, en un principio, Justin escribió esta canción en piano, la subió a Instagram en un click y fue un productor el que la viralizó. La melodía recoge el mejor beat de la costa oeste de los Estados Unidos en los años 80, mezclado con un tune R&B que te lleva hasta el Puerto de Waterfront de Ciudad del Cabo.

Die for you

Al más puro estilo de Michael Jackson, el artista escribe unas palabras muy duras y peligrosas como son: "Morir por alguien", tal y como él confirmó, esta canción va dedicada a esa persona por la que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa. No habla de un amor loco ni obsesivo, sino más bien de encontrar a esa persona por la que lo darías todo, esa persona por la que quieres luchar.

De ahí el símil entre su canción y la voz de Martin Luther King, para él encontrar a ese alguien es encontrar la verdad, y por eso la canción empieza con una cita del activista: "You died when you refuse to stand up for truth".

Conclusión

Hablar de Justice como uno de los próximos exitazos del artista es totalmente banal. Todo lo que toca Justin se convierte en éxito, pero quizás este disco sí sea el más real, no solo porque en él el artista vierte todos los detalles de cómo ha sido el camino hasta encontrar la estabilidad, sino también porque supone un retrato de los jóvenes de la industria del pop, artistas con un sueño que, una vez llegaron a lo más alto, descubrieron que la fama también podía ser su peor enemigo.