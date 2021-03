Abraham Mateo y Farruko innovan con el Afro-Pop en ‘Sanga Zoo’: ¡Mira el vídeo y la letra!

Yeah, man, let's go

Yeah-yeah

Farruko

Yeah

Yeah, man

No sé si fue el alcohol ([?] gyal then)

Lo que la alborotó (My baby)

Y vela cómo se menea (Back up)

Cómo aprieta y pone to' eso a vibrar (Broke it)

Sanga zoo (Eh), sanga zoo (Eh), sanga, sacúdete (Mmm)

Sanga zoo (Eh), sanga zoo (Eh), sanga, sacúdete, eh-eh (Eh-eh)

Sanga, sacúdete (Sa, sa, sa, sa)

Zamba, sacúdate

Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo

Quiero verte sudar (Wuh)

Menéalo, menéalo, menéalo, menéalo

Hasta que no pueda má' (Farru)

Un paso para adelantе, un paso pa'trás

Bota to'a esa mala vibra, echa eso pa'llá

Sacúdеlo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo

Quiero verte sudar

Menéalo, menéalo, menéalo, menéalo (Laramercy gang)

Hasta que no pueda má' (Fa-rru)

El WD-40 pa' echarle a esa' nalga' pa' que lubrique como e' (Blep)

Lo que quiero e' que te suelte' y un paso te invente' con la cintura y con lo' pie' (Pri-yah-yah)

Me encanta cómo me guaya' y cómo tú me roza' (Blep)

Cuando tú lo menea' lo hace' como una diosa (One, two)

Te daría un millón de likes pa' que te haga' famosa (Biribap)

Y al final pa'trá' y da vuelta en una loza (Blep)

Está' bien dura y se te ve desde lejo'

Tú lo meneaste y me dejaste perplejo