¿Quién es Girl In Red? Detrás de este precioso nombre artístico se esconde Marie Ulven, una joven promesa noruega de 22 añitos que ya acumula más de mil millones de streams. Si uno de esos no es tuyo, lo será después de que leas cómo es ella. Ha sido autodidacta en todo lo que a música se refiere, a tomar el piano y la guitarra, sobre todo, pero sin duda fue su abuelo quien le despertó esa curiosidad por este arte.

Fue en 2015 cuando empieza a subir música con el pseudónimo de Lydia X a Soundcloud y su primer sencillo, I Wanna Be Your Girlfriend, despega con buenos números en pocos meses. La transición de este nombre al actual sale de un mensaje de texto por el que Marie intenta describirse a sí misma entre una multitud de gente para que su amigo le reconozca. Desde ahí, todos la llaman por Girl In Red (La Chica de Rojo) y suena a pop alternativo.

'Serotonin', el adelanto

Su último regalo musical se llama Serotonin, y ha sido el mismísimo Finneas O’Connell quien ha dado más que el visto bueno del tema. Él, como coproductor decía en un tweet que “una de las canciones más chulas que he escuchado nunca, estoy fascinado de formar parte de ella”. Mientras, Uvlen dice que es “su mejor trabajo, su mejor composición y su mejor rap”, y es que la letra es una ventana abierta a sus sentimientos, por los cuales se caracteriza, además de seguir un beat rápido que engancha.

Girl In Red, la promesa que ha enamorado a FINNEAS, anuncia su álbum debut ‘if i could make it go quiet’

Este es solo el comienzo de mucho más grande, un álbum debut coproducido por Matias Tellez al que ha llamado if i could make it go quiet el cual explica como “intento de aprender lo que es ser humano; lidiar con las partes más terroríficas de mí misma; vivir con el dolor de saber que sólo soy carne y hueso; a pesar de enfadada, rota e inclemente, poder mostrar mis sentimientos abiertamente; estoy alumbrando las partes más oscuras de mi mente y dejando entrar a todos; en if i could make it go quiet estoy tratando de entender qué carajos está pasando”. El 30 de abril será nuestro. De momento, conocemos la playlist:

Serotonin Did You Come? Body And Mind hornylovesickmess midnight love You Stupid Bitch Rue Apartment 402 . I’ll Call You Mine it would feel like this

‘Referente’ queer para los Z

“Tengo un montón de niños queer siguiéndome porque se ven a sí mismos en mí y en la letra, necesitan esa habilidad directa para identificarse con algo”, cuenta ella a NME sobre la Generación Z, “me envían mensajes todo el tiempo para decirme 'Oye, salí del armario con tu canción', o 'Estoy en el coche ahora mismo y puse Girls a mi madre para decirle que soy gay'”.

La cantante de Bad Idea contaba en esta conversación al medio que ella no sabe todo sobre la cultura gay y que no pretende ser una gurú sobre el tema, simplemente “da la casualidad de que me gustan las chicas”. Para ella, “las etiquetas no significan nada”, y es un mensaje que mantiene tanto para su sexualidad como para los géneros musicales en los que la encasillan. Sin embargo, TikTok se encargó de crear una tendencia en la que la pregunta ‘¿escuchas a Girl In Red?’ era un sinónimo de ‘¿eres queer?’.

“Quiero hablar de los sentimientos porque son universales. No quiero hablar de política ni del derecho a amar, sino de amar en general”, sentencia en una segunda entrevista a NME. Una más a la lista de artistas que están cambiando la forma de ser “famosos” que ella misma enumera con Billie Eilish, Conan Gray, Clairo, Cuco, King Princess, etc.

Para el futuro, presentimos pasos fuertes hacia una consolidación en la industria musical. Siempre y cuando, como ella misma confiesa “aparezca una chica que le rompa el corazón” y pueda seguir creando.