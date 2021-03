La respuesta de Edurne al gesto de Risto Mejide que ha enternecido a las redes

El trabajo es una parte importantísima de nuestra vida y hay muchos compañeros de trabajo que se convierten en parte de nuestra familia. Es la sensación que ha transmitido Edurne con sus últimas palabras en Instagram, donde ha querido elogiar a Risto Mejide con este bonito mensaje: "No puedo quererte más querido @ristomejide Qué bonito que la vida me haya dado la oportunidad de tenerte como amigo y conocer la maravillosa persona que hay detrás de esas gafas!! 😎💙 Gracias por tanto!! #RisturneForever".

Con estas palabras, Edurne ha querido devolverle a Risto el detalle que tuvo con ella en Got Talent, un bonito mensaje con el que la artista ha querido que conozcamos lo gran amigo y compañero que es para ella, que sepamos que más allá del aspecto o de sus tajantes valoraciones como jurado del programa, hay una gran persona.

Todo comenzó con este gesto de Risto. Cuando llegó el turno de valorar la actuación de Óscar, uno de los participantes. "Quiero aprovechar para destacar la historia de una chica a la que yo conocí. La conocí bien como jurado, al principio no se atrevía a dar un no. No se atrevía a llevar la contraria al resto de jurados. Y con el tiempo no solo ha ido creciendo sino que me ha superado", dijo el publicista durante el show sobre la evolución de Edurne como jurado del talent.

Las palabras de Edurne han enternecido a sus seguidores, que han llenado de amor los comentarios a su publicación, y es que Edurne cuenta con un público muy fiel que se rinde (nos rendimos) a ella con cada reflexión y con cada post.



Sin duda, el tándem Edurne-Risto, o como lo llaman ahora "Ristune", es uno de los más sorprendentes de la televisión, pero ambos han conseguido llegar a entenderse muy bien. Él siendo contundente, impopular y sumamente duro con muchos de los aspirantes; ella, siendo más benévola, empática y comprensiva. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el programa, también ellos han conseguido evolucionar como profesionales.

Edurne, disfrutando de la pequeña Yanay

Aunque continúa la emisión de Got Talent, estos días la cantante está más centrada en vivir al máximo la maternidad y en cuidar de su pequeña Yanay, que llegó al mundo a principios de marzo y que ya ha revolucionado tanto su vida como la de su chico, el futbolista David De Gea.

Precisamente, hace unos días que se celebró el Día del Padre y Edurne compartió un precioso post en Instagram en el que contaba lo feliz que se sentía porque su bebé tuviera como padre a De Gea. Sin duda, la pareja está viviendo uno de sus momentos más dulces y a nosotros nos encanta.