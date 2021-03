¿Quién es Lara Sajén? 6 datos sobre la nueva concursante confirmada de ‘Supervivientes’

Cada vez queda menos para que comience la nueva edición de Supervivientes. El famoso reality show de Telecinco dará comienzo en las próximas semanas poniendo a prueba a algunos de los rostros televisivos de la familia Mediaset.

Este domingo, María Patiño ha sido la encargada de confirmar en Socialité que Lara Sajén es la octava concursante desvelada de la próxima edición de Supervivientes. De este modo, la famosa bailarina se suma a los nombres de Tom Brusse, Olga Moreno, Mara López, Carlos Alba, Alexia Rivas, Sylvia Pantoja y Antonio Canales.

De este modo, Lara pondrá rumbo a su aventura en Honduras en los próximos días siendo una de la participantes de esta nueva edición que empezará en cuanto termine La isla de las tentaciones en Telecinco.

Aunque Lara Sajén lleve muchos años en la industria del show business, pare refrescarte la memoria te decimos seis datos sobre la artista. ¡Toma nota!

Bailarina de Fangoria

Esta argentina de 43 años empezó a hacerse conocida debido a ser una de las bailarinas principales del grupo Fangoria. La artista acompañó al grupo de Alaska en varias giras, convirtiéndose en una gran amiga de sus integrantes. También tiene muy buena relación con el marido de Alaska, Mario Vaquerizo, desde hace años. Además, también tuvo un grupo con Topacio Fresh llamado Leopardo No Viaja.

Ha trabajado como actriz

Puede que su cara te suene por haberla visto actuando. Lara ha participado en series como La que se avecina, teniendo papeles episódicos. Además, también ha astado en películas como A cambio de Nada de Daniel Guzmán.

Concursante de Maestros de la costura

Supervivientes no es su primera aventura en un concurso televisivo, ¡ni mucho menos! La bailarina ha participado en otro de los programas del momento: Maestros de la costura. Lara formó parte de los concursantes en la segunda edición llegando a la final.

Además, ha participado como anónima en Ven a cenar conmigo. A pesar de que existe una edición Gourmet con personajes VIP de este programa, Lara formó parte de la edición normal.

Trabajó en su propia línea de ropa interior

Antes de Maestros de la costura, Lara ha trabajado en una línea de ropa interior destinada a mujeres que, como ella, son transexuales. En una entrevista para la revista Shangay aseguró que quería seguir trabajando para ayudar a la comunidad trans: “Es muy fuerte el acoso y la maldad que hay, me encantaría hacer una campaña contra el ciberbullying, y no me había dado cuenta hasta ahora que lo he vivido”.

Ha trabajado en Mujeres y Hombres y Viceversa

Lara también ha formado parte de Mujeres y hombres y viceversa. La argentina colaboró en el famoso programa de Telecinco como asesora. De hecho, llegó a coincidir con Nagore Robles. La artista intentó ayudar a los tronistas a encontrar el amor, asesorándolos como mejor creía.

Una carrera musical en solitario

Tras su aventura como bailarina en Fangoria y con su grupo junto a Topacio Fresh, la celeb se lanzó a sacar música en solitario. De este modo, Lara tiene temas como Escandalosa, Peligrosa o Poderosa que suman miles de reproducciones en su canal.

Sin duda, Lara Sanjé va a dar mucho que hablar en el concurso. ¿Se convertirá en una de las favoritas de la edición?