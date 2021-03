El regreso de Tequila 25 años después: “Mi secretaria, Police y Zapatero fueron los tres culpables”

La suya había sido una carrera fulgurante y fugaz. En tan solo seis años, entre 1976 y 1983, Tequila se había convertido en referente del rock & roll español. Los argentinos Alejo Stivel (voz) y Ariel Rot (guitarra), y los españoles Felipe Lipe (bajo), Julián Infante (guitarra) y Manolo Iglesias (batería) consiguieron que el rock fuera un fenómeno de masas. Desataron la locura. Pero tal como llegaron, desaparecieron, así sin más. En la primavera de 2008, 25 años después, Tequila anunció su vuelta a los escenarios. Según diría Alejo entonces: “Mi secretaria, Police y Zapatero, fueron los tres culpables”. Algo más hubo, desde luego.

“Con los bolsillos llenos… y un montón de chicas que nos perseguían”

Cuando Tequila nació, en 1976, los cinco componentes de la banda era muy jóvenes, tenían entre 16 y 20 años, y el éxito les sobrepasó: “Éramos muy jovencitos, nos pilló todavía en formación emocional. No era una vida normal la que llevábamos, evidentemente. Los chicos de nuestra edad todavía estaban en la casa de sus padres, trabajando, y nosotros íbamos viajando por España y a veces por el mundo, con los bolsillos llenos de dinero, y con un montón de fans, de chicas que nos perseguían", explicaba Stivel en la Cadena SER.

En 1983, después de cuatro LP’s, Tequila se evaporó. Nos dejaron, eso sí, un buen puñado éxitos incontestables que han trascendido varias generaciones. Salta, Me vuelvo loco, Nena, Dime que me quieres, Quiero besarte o Rock and roll en la plaza del pueblo, son solo algunos ejemplos.

Pasaron cinco lustros, y en Marzo de 2008, los medios recogían la buena nueva: Tequila regresa a los escenarios. Lo hacía con nueva formación (Julián Infante y Manolo Iglesias habían fallecido víctimas del SIDA). Además del núcleo principal (Alejo y Ariel), completaban la banda: Mac Hernández (bajo), Josu García (guitarra), Dani Griffin (batería) y Mauro Miettael (teclados), Inicialmente Felipe Lipe sí iba a formar parte de esta vuelta, pero no se sintió cómodo y decidió quedarse fuera.

Los tres culpables: “Sandrita, The Police y Zapatero”

En el resurgimiento de Tequila, materializado con la edición de un CD y DVD (Vuelve Tequila) y una gira estival, tuvo mucho que ver The Police. El trío británico, que había roto en muy malos términos en 1986, había iniciado una gira mundial (2007-2008) con un éxito rotundo. Alejo Stivel pensó entonces que Tequila también podría volver. Lo contó en La Ventana (Cadena SER): “Bueno, fueron varias cosas. Sandrita, mi secretaria, un día me dijo ‘oye ¿por qué no os juntáis Tequila?’. Y le dije ‘tú estás loca’. Y después vi a Police y dije, ‘no está mal esto’, quizás se puede hacer bien. Yo tenía siempre en la cabeza como que la cosa de las reuniones era un poco como patético ¿no?, y después fui sintiendo que no, que podía ser algo bien hecho, y algo emotivo y algo fuerte y algo potente y verídico, veraz”.

En 2008, además del regreso de The Police, en España se celebraban elecciones (el 9 de Marzo), y el PSOE de Zapatero había decidido utilizar en su campaña la canción Que el tiempo no te cambie (del álbum Viva! Tequila! de 1980). Alejo llamó a Ariel para hablar de ese tema… y de paso le planteó la pregunta: “La verdad es que estuve mascullándolo durante bastante tiempo, como dos o tres meses, lo consulté con tres o cuatro personas de mi confianza y me empujaron, y cuando ya más lo menos lo vi claro, lo llamé a Ariel, teníamos que hablar por otro tema otro tema, de una canción, de una autorización para un uso, para las elecciones del Partido Socialista que nos habían pedido una canción. Y hablamos de eso y al final le dije ‘bueno, otra cosa ¿Qué te parece si juntamos Tequila?. Se escuchó un silencio”.

“Si vuelve Harrison Ford, con Indiana Jones…”

Un silencio de sorpresa… “realmente ¿estás hablando en serio?”. Ariel Rot no daba crédito a la propuesta. En una entrevista para el programa de M80 Radio, No somos nadie: “Me desconcertó un poquito, sinceramente, porque alguna vez también había planeado por el aire alguna sugerencia y tal, y siempre Alejo había sido muy reacio, pero yo que sé, pensé, si vuelve Harrison Ford, con Indiana Jones, entiendo que Alejo tenga también ganas de acción y de recuperar el arca perdida”.

Ya el primer encuentro fue divertido. Empezaron a tocar una canción detrás de otra. Era una prueba. Ambos tenían claro que “si no hubiera funcionado la química, no hubiésemos tirado para adelante”. Hubo química, claro. Y sintieron que pasaban “cosas buenas” y que había un “funcionamiento realmente grupal y creíble”.

Así, los factores clave que motivaron el regreso de Tequila, los resumía Alejo Stivel: “Digamos que, entre mi secretaria, Police y Zapatero, fueron los tres culpables”.

La gira se prolongó durante dos años, y después cada uno siguió su camino. No tenían previsto nada más. Diez años más tarde, en 2018, se plantearon "un adiós", una "despedida definitiva por varias ciudades" con ‘Adiós Tequila Tour‘ y un concierto en Madrid que fue la base de su álbum en directo Adiós Tequila. No obstante, las últimas fechas programadas se cancelaron. Se acababa de decretar el estado de alarma ante la expansión de la COVID-19.