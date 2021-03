Natalia cuenta cómo fue su encuentro con Nick Carter: “Me insinuó lo más gordo”

Conocemos a Natalia desde hace veinte años. La cantante cautivó a España junto a sus compañeros y compañeras de Operación Triunfo en la primera edición. Por aquel entonces, la andaluza solo contaba con 18 años, pero su naturalidad y simpatía calaron hondo en el público. Estos atributos continúan estando vigentes en la intérprete de Vas a volverme loca, quien ahora cuenta en Qué fuerte, tía (el programa de Twitch que presenta junto a LalaChus) algunas anécdotas de aquellos años en los que empezaba en la industria.

De este modo, en la última entrega, Natalia contó una divertida vivencia que le ocurrió al poco tiempo de salir de la academia y que tenía como protagonista al crush de su adolescencia: nada más y nada menos que a Nick Carter.

Natalia coincidió con el famoso integrante de Backstreet Boys en una fiesta de la MTV y al parecer la estrella estadounidense se fijó en ella. “Yo estaba en la barra con Chenoa y apareció Nick Carter, que a mí me encantaba porque era mi amor platónico”, ha empezado contando Natalia.

“Yo me acerqué, me puse hablar con él y me insinuó lo más gordo”, dice la presentadora ante la mirada de sus compañeros de plató.

Pero la cosa no fue a más, tal y como asegura Natalia. “No hubo froteo porque yo era muy chica, tenía novio y me volví a ir con Chenoa. No me lie con Nick Carter. Yo quería una foto, un autógrafo…”, dice la artista entre risas.

Sin duda, se trata de una anécdota bastante divertida que muchos desconocían. Y es que Natalia está regalándonos grandes momentos en este programa. Cabe recordar que hace unas semanas la artista se volvió a poner su traje de comunión. Y si, le estaba perfectamente. Toda una proeza para el resto de la humanidad que ella consiguió en tan solo unos minutos.