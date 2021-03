La Topadora debuta con el álbum 'Voy con todo'

La Topadora surge en un momento en el que cinco músicos con una larga trayectoria tienen la necesidad de reinventarse y comenzar un nuevo proyecto, dejando tras de sí el legado de una banda tan exitosa como Vendetta. Javiero, Rubén, Luisillo, Enrikko y Gaizka se unen después de un tiempo de reposo y reflexión con la firme decisión de iniciar una nueva aventura musical.

Todas esas fuerzas totalmente renovadas convergen en 'Voy con todo', el álbum que abre el camino de La Topadora hacia nuevos ritmos y estilos. Los cinco integrantes se apoyan en su afán por crear y compartir para formar algo más que un grupo, ya que se trata de una familia forjada con el paso del tiempo en la que cada miembro aporta lo mejor de sí mismo. Todo esto contribuye a que La Topadora se consolide como un bloque sin fisuras donde desarrollar sus inquietudes y fluir de manera natural. El disco es un grito de guerra y, a la vez, toda una declaración de intenciones. La banda ha mostrado su nueva esencia transformada en Cara A de LOS40 Euskadi.

La alegría de los conciertos y de la cultura es totalmente necesaria para contrarrestar todos los palos que estamos recibiendo

Cara A: Aunque este es un primer álbum para La Topadora como tal, no lo es para vosotros que lleváis muchos años sobre los escenarios... ¿Qué se siente al crear este nuevo proyecto y lanzarlo al mundo?

Enrikko: La misma ilusión que cuando lanzas el primer trabajo de Vendetta. Una ilusión, unas ganas de tocar, de llegar a la gente, saber qué transmites, ver qué le llega a la gente de tu mensaje... Mucha ilusión, muchas ganas de tocar y de reventar los escenarios.

Cara A: Está claro que esa ilusión nunca se pierde, pero luego también existe cierta sensación de nervios al empezar desde cero, ¿no?

E: Es ese punto de incertidumbre, cuajará, no cuajará... Siempre tienes esa cosilla, no sólo con el primer disco, siempre que sacas un nuevo disco es algo nuevo e intentas evolucionar, cambiar algo, experimentar con cosas... Cada vez que das un paso dices "¿gustará, no gustará...?", ver qué aceptación tiene... pero esa sensación tiene que estar.

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA 👇🏼

Cara A: ¿Os planteasteis seguir con Vendetta o había necesidad de dar un giro total y lanzarse a la aventura?

E: Si decidimos acabar con Vendetta es por algo, había parte de la banda que no quería seguir. Y dijimos "mira pues rompemos, Vendetta somos los cinco, siempre lo hemos sido y si no vamos a estar los cinco no tiene sentido seguir". Entonces cada uno por su lado, todos muy amigos y los cuatro que quedamos decidimos tirar para adelante con este nuevo proyecto.

Cara A: Este proyecto tiene un nombre con mucha carga emocional... ¿Cuál es la historia que hay detrás de La Topadora?

E: Estuvimos de gira con Vendetta en Mendoza, Argentina, y ahí conocimos una banda que son unos máquinas, gente muy maja, La Skandalosa Tripulación se llama. Hicimos buenas migas con ellos. Al volver el cantante nos dijo que le habían diagnosticado cáncer y falleció. Su banda decidió hacerle un tributo y nos invitaron a grabar un tema que se llamaba 'La topadora'. Entonces dijimos "qué mejor nombre que este para hacer un pequeño homenaje a esta bellísima persona y a toda La Skandalosa". Así es como le llaman en Argentina a la excavadora y nosotros venimos a excavar y a arrasar con todo.

Cara A: Vosotros sois como una pequeña familia, os conocéis muy bien y esa complicidad se nota en el resultado final.

E: Pasamos un montón de horas juntos, seguimos ensayando, el Whatsapp está todo el día en marcha... al final son un montón de años y aprendemos a discutir, aprendemos a divertirnos...

Cara A: Hace unos meses que publicasteis "Voy con todo", este primer álbum de La Topadora que ha abierto un nuevo filón de estilos, de ritmos... para disfrutar de una mezcla que te atrapa y que no deja lugar para el aburrimiento.

E: La verdad que sí. Al final somos cinco músicos, escuchamos música muy diferente entre nosotros, cada uno tiene sus estilos favoritos y eso a la hora de componer y de hacer un disco yo creo que se nota. Cada uno aporta su granito de arena, nunca nos hemos cerrado a ningún estilo y de ahí viene la variedad que puede tener el disco. Al final es un poco lo que el cuerpo nos pide, lo que queremos transmitir lo hacemos de un estilo u otro, según surja, según pida la canción.

Cara A: A veces la canción pide algo más allá que ponernos en pie y hacernos bailar... La Topadora utiliza la música como crítica, aprovechando que somos más receptivos al mensaje, ¿verdad?

E: Yo creo que se aprende más cuando llega en una canción, y si la canción te gusta más aún. Te aprendes la letra, vas analizando qué es lo que dice... y al final yo creo que el mensaje te llega.

Cara A: La pandemia os pilló con el disco recién publicado, pero esto no fue un freno para vosotros, ¿no?

E: Fue un zas en toda la boca porque presentamos el disco el 5 de marzo, esa misma noche lo estrenamos en el Antzoki de Bilbo, un ambientazo del copón, encima ganó el Athletic... se juntó todo ahí y fue un fiestón increíble. El viernes siguiente estaba yo en la tele viendo que nos teníamos que quedar en casa... Y así fue, hicimos aquel concierto y aunque teníamos un montón de fechas cerradas se fue todo al garete.

Cara A: Por tanto habéis tenido que dejar el disco guardado... tendréis muchas ganas de enseñárselo al público y de hacer directos después de este período.

E: Hemos estado currando, ya hay canciones nuevas, hay novedades en marcha... La verdad que cerrar fechas ahora es algo muy complicado, algunas salas están abiertas, otras no, desde las instituciones están empezando a organizar algunos conciertos... poco a poco se tiene que ir animando la cosa. La alegría de los conciertos y de la cultura es totalmente necesaria para contrarrestar todos los palos que estamos recibiendo por todos lados, tanto personales como generales. Hay gente que le ha podido tocar esto muy de cerca y que le hace falta animarse. Como sociedad también nos hace falta, a unos y otros nos hace falta un poco de alegría.