Miquel Montoro, el chico de ‘Hòstia, pilotes!’, cuenta su historia como influencer rural

→“A veces no es nada fácil encontrar un tema concreto del que hablar. Nosotros éramos unos niños recién aterrizados en este mundo, y por muchos canales que siguiéramos, encontrar una temática concreta que nos gustase y que, además, fuese interesante para conseguir suscriptores de nuestra edad no era tarea fácil”.

→“Las personas mayores son fantásticas: siempre están dispuestas a ofrecerte su sabiduría. Son fuentes inagotables de paciencia para explicar las cosas con todo detalle”.

→“Los burros no son urbanitas y no están hechos para transitar por donde queramos los humanos. Tienen un universo particular donde la comida y el descanso son primordiales. Tengo que confesar que me pongo muy nervioso cuando camino por la ciudad; los coches me gustan, pero no en esa proporción”.

→“Quizá habéis oído que no soy un cocinero experto y en cierto modo es cierto, aunque soy capaz de hacer muchas cosas que ni os imagináis. Pero lo que es indiscutible es que mi habilidad para comer supera cualquier expectativa”.

→“La violencia, tanto la física como la verbal, nunca es el camino. No solo hablo del acoso escolar, sino de cualquier ámbito. El respeto y el amor hacia el resto de los seres vivos y hacia sus pertenencias son las bases para construir un mundo más amable en el que convivir. La predisposición para escuchar al que es distinto a nosotros, al que piensa de forma diferente, es fundamental”.

→“Nunca he ido a una corrida de toros, ni ganas, la verdad. Considero que, si tienes que matar a un animal, no debes humillarlo, que es lo que sucede en este tipo de acontecimientos. Un toro es un toro, no puedes quitarle su dignidad”.

→“Me molesta que la gente joven no haya aprendido, en general, a apreciarlas cosas de la vida, tanto las materiales como las que no lo son. Y no estoy hablando de las ciudades en contraposición a la vida en el campo. Me refiero a la pérdida de valores y a lo que significa el esfuerzo, que es verdad que es más común en el mundo rural porque todo cuesta más”.

→“Muchas veces he hablado en televisión, en las redes y en los medios de comunicación en general de la importancia que les doy a los productos y los productores locales. Porque, al fin y al cabo, son ellos quienes mantienen en condiciones nuestros campos y son quienes menos contaminan al transportar sus frutas y verduras desde sus terrenos hasta los mercados o el consumidor final. En el kilómetro cero está el secreto para reducir la huella de humos y la contaminación que hay detrás”.