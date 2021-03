Recibe una emotiva sorpresa en Anda Ya tras supera 101 días en la UCI luchando contra el coronavirus

Los últimos meses que hemos vivido tras la llegada del virus han cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo. Esta situación tan dura, que nos ha obligado a separarnos de los que más queremos y a enfrentarnos a una lucha desconocida, también nos ha demostrado que podemos querernos en la distancia, estar presentes sin estarlo, y que somos más fuertes de lo que jamás pudimos imaginar.

Hoy en Anda Ya queríamos conocer una de las miles de historia de superación y esperanza, que se esconden tras esta pandemia con la que aún seguimos combatiendo. Entre esos guerreros, hemos encontrado a Marcos González Carrión. Un hombre de 64 años, a quien se le conoce como el “campeón de campeones” en el Hospital General de Alicante.

Hoy, 23 de marzo, se cumple un año de su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, y como no nos faltan razones, queríamos que recordase este día como uno muy especial. Para esta misión, al más puro estilo Anda Ya, necesitábamos la ayuda de una de las personas que han sido clave en su proceso de recuperación, la de su hija Paula.

¡Pasa 101 días en la UCI por COVID y celebra su recuperación en Anda Ya!

Paula ha sido fundamental en esta larga lucha. Su incansable apoyo, junto al de su familia, han hecho que hoy podamos celebrar este aniversario. “Como en muchos hogares españoles, el Covid nos ha golpeado con mucha dureza. El 13 de marzo mi padre empezó a sentirse mal, y lo que siguió fueron 101 días en la UCI, 94 de ellos con respirador. Fue una auténtica pesadilla”, nos ha explicado su hija.

Tras unas palabras de amor y cariño que han llegado a Anda Ya de parte de todos sus seres queridos, Paula ha rematado con una frase que ha roto a todo el equipo, “cada vez que te miro no puedo creer que estés aquí, no puedo estar más agradecida”. Y ha añadido emocionada, “hay veces que las palabras no bastan, y por eso Keru Sánchez nos ha ayudado a expresar lo que sentimos”.

Gracias a las redes sociales, podemos seguir siendo testigos de la lucha de Marcos, y de la de miles de personas que están pasando por lo mismo que él. Porque este campeón sigue forjando campeones. “Mi familia me ha devuelto a la vida con sus voces y sus mensajes. Ellos consiguieron traerme de vuelta y ahora solo puedo darles todo lo que necesitan y tengo”, nos ha confesado el protagonista.

No te pierdas ni un segundo de esta celebración de vida y esperanza de la que han disfrutado todos los andayeros. Y recuerda, para seguir el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS