Así empieza la hoguera de Marina y Jesús en ‘La isla de las tentaciones 3’

La tercera edición de La isla de las tentaciones llega a su fin. Telecinco emite esta semana las dos últimas galas del reality, dos programas que servirán para cerrar la que ha sido la temporada más exitosa del formato que produce Cuarzo Producciones para Mediaset España.

En el programa que se verá este mismo miércoles (24 de marzo), los espectadores serán testigos del reencuentro de todas las parejas. Después de someterse a la mayor prueba de amor de sus vidas y, en algunos casos, caer en la tentación, los concursantes se volverán a ver las caras tras haber vivido una experiencia casi vital.

Hay muchas ganas de saber todo lo que va a ocurrir, aunque el público está esperando ansioso un momento muy concreto: la hoguera de confrontación entre Marina y Jesús. Se puede decir que esta pareja está más que rota, ya que cada uno ha hecho lo que ha querido. Aun así, hay mucha expectación y más viendo el avance de este cara a cara tan prometedor.

“Pues empezamos bien”

El debate de las tentaciones, el espacio que presenta Sandra Barneda los lunes en Telecinco, mostró un adelanto de la hoguera de Marina y Jesús en esa penúltima gala del programa. Como era de esperar, y a juzgar por las imágenes, la tensión entre ambos participantes se podía cortar con un cuchillo.

Adelanto de la hoguera más esperada

En el avance, Marina llega con cierta dificultad a la hoguera (los tacones se le clavan en la arena) y Jesús no le quita ojo. Después, se produce el momento más esperado: "Hola. ¿No me vas a dar un abrazo ni nada, no?", pregunta ella. Jesús se niega y Marina vaticina el peor de los finales: "Pues empezamos bien".

Para ver la hoguera completa de Marina y Jesús tendremos que esperar al miércoles. Será entonces cuando La isla de las tentaciones 3 emita la secuencia completa y sepamos lo que pasa con esta pareja...