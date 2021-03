‘The Dancer’: de la vocación de Lola Índigo al consejo de Rafa Méndez para dignificar el baile

Confieso que tenía mis dudas con The Dancer. Quizá fueran prejuicios que yo mismo tenía después de varios años siendo testigo de la trayectoria tan irregular del baile en televisión. Funcionan los talents que muestran varias disciplinas, pero en el terreno de la danza, más allá de Fama y Mira quién baila, no hay ningún formato que haya conseguido hacer marca. Sin embargo, la nueva apuesta de TVE promete y tiene garantías para su debut. Lola Índigo, Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez son las estrellas y el cebo para pescar a toda la audiencia. Además, detrás de este programa se encuentra Fremantle, la productora de moda que ha orquestado los últimos éxitos de la pequeña pantalla: Got Talent, Mask Singer: adivina quién canta…

La idea original de The Dancer es de Simon Cowell (Factor X) y el objetivo de este programa no es otro que buscar al mejor bailarín de España. No importa la edad ni la especialidad. Este espacio, que no tiene nada que ver con Fama, quiere darle su sitio a todas las ramas de la danza. Da igual que hagas hip hop o el baile popular vasco. Da igual que bailes solo o acompañado. The Dancer pone el altavoz y el escenario y Televisión Española la mirilla para ver el que promete ser el mayor casting televisado, uno que también pretende dignificar una profesión poco cuidada por muchos sectores.

Miguel Ángel Muñoz, Lola Índigo y Rafa Méndez, las estrellas de 'The Dancer' / TVE

"Ya era hora de que hubiera un programa de baile en prime time. Siempre he sido muy fan de la danza en televisión. Yo misma he crecido y me he hecho en televisión. Empecé a bailar por Un paso adelante y ahora estoy con Miguel Ángel Muñoz. Aprendí a bailar en Fama y ahora estoy con mi profesor del alma, Rafa Méndez", cuenta Lola Índigo durante una visita a la grabación de The Dancer. Ella está sentada en la mesa de los capitanes, uno de los elementos más icónicos del plató. A su lado, Rafa, también habla sobre la necesidad de llevar el baile al horario de máxima audiencia. "Estaba cansado de programas de cantantes. Ya era hora de que tuviéramos un programa de baile. Además, el reencuentro con Lola ha sido maravilloso. La adoro y es, sin duda, la artista del momento".

Viéndolos juntos es imposible no pensar en la mítica escena que protagonizaron en Fama, ¡a bailar!, esa en la que Rafa le dijo aquello de "Mimi, fuera de mi clase, eres un estorbo para mi vista. Eres un cuadro. Chao". Y claro, había que preguntarles si habrá algún tipo de guiño a esa escena que se viralizó con la participación de la cantante en Operación triunfo. "En el programa y durante el programa nuestra relación se aclara muchísimo más, pero el reencuentro con Mimi siempre es especial y mágico", aclara el coreógrafo, a lo que Lola añade: "Ya veremos qué pasa. A lo mejor le echo de clase yo a él esta vez…". Lo que seguro que harán es darle su sitio a este arte que no siempre está bien pagado y tratado.

"He hecho muchos castings y no me han mirado ni a la cara. A ella [Lola Índigo] le han dicho muchos 'no' y mira dónde está ahora. Si no nos dicen que 'no' a muchas cosas no resurgimos", asegura Méndez. "A mi me daban un bocadillo cuando tenía que bailar con una celebrity. El bailarín no era nada y esto no puede ser así. Mimi y Rosalía lo están haciendo muy bien porque son gente de España que hace lo que se está haciendo en América. Madonna o Beyoncé tienen a su equipo de bailarines y son tendencia. Hacen al artista y no están mal pagados. Lo guay de The Dancer es que esto va a impulsar muchas cosas y personas como Mimi resaltan el baile para acabar con esta mierda de situación".

Razón no le falta, a juzgar por lo que dice Lola Índigo. Está volcada con su nuevo trabajo discográfico, el esperado sucesor de Akelarre, pero ella tenía que estar en The Dancer por una necesidad casi vocacional: "Tenía muchas ganas de ser jurado porque tengo mucha vocación de ayudar a otros artistas a que desarrollen sus proyectos. Me ha gustado mucho desarrollar el mío y tenía ganas de ayudar de corazón".

The Dancer se estrena muy pronto en La 1.