Maroon 5 te espera en su show virtual exclusivo

¿Quién ha dicho que la pandemia nos va a dejar con ganas de conciertos? Maroon 5 llega con su American Express UNSTAGED para demostrar que no hay nada ni nadie que impida que disfrutemos de su música en directo.

La banda de Adam Levine y LOS40 te esperamos al otro lado de la pantalla el próximo 30 de marzo a partir de las 21:00 horas (España). Ofrecerán su música con una actuación virtual de lo más especial, que se convierte en la oportunidad perfecta para disfrutar de ella con la máxima comodidad desde donde quieras.

Las entradas ya están disponibles a través de LIVENow por 21,50€. Además, si te has quedado con ganas de más o no lo puedes ver en el mismo momento del streaming, puedes hacerlo durante los tres días siguientes a la retransmisión. ¡No hay excusas!

Maroon 5 y su show 'American Express UNSTAGED' te esperan el 30 de marzo / Foto cedida por Live Now

Maroon 5 llegará así con un repertorio musical cargado de energía y mucha adrenalina. Entre sus temas está Beautiful Mistakes, uno de sus hits más recientes. Y es que no importa cuál sea tu plan, pues la música de nuestros protagonistas puede acompañarte allá donde vayas.

Como hemos mencionado, uno de los temas que no faltarán a su cita con sus fans será la colaboración que han lanzado con Megan Thee Stallion, una canción de ritmos hipnotizables que querrás escuchar una y otra vez. Y si, además, suena en un espectáculo único y especial, la experiencia es irrepetible.

Maroon 5 es una de las mayores bandas de la historia de la música a nivel internacional. Temas como Moves Like Jagger, Overexposed, Maps, Animals y Girls Like You han conquistado las listas de éxitos. En sus espaldas cargan tres premios GRAMMY y más de 75 millones de álbumes vendidos. Unas cifras que no puede alcanzar cualquiera.

Ahora, los californianos están dispuestos a seguir haciéndonos vibrar con su música, haya o no haya pandemia. Porque lo importante es disfrutar de sus ritmos estemos donde estemos. Y tú, ¿te apuntas?