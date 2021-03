Elton John y Aretha Franklin: unidos por la amistad, la admiración mutua... y el día de nacimiento

Aretha Franklin y Elton John nacieron el mismo día: el 25 de Marzo. Ella vino al mundo en 1942, en Memphis, Tennessee. Él lo hizo en 1947, en Pinner, cerca de Londres, Inglaterra. Los 7.000 Kilómetros que separaban a ambos, no fueron obstáculo para que, con el tiempo, se fraguara un estrecho vínculo de amistad y de admiración mutua.

La amistad de dos leyendas

Elton fue amigo de Aretha durante muchos años. Ella era una de sus pianistas favoritas y a veces mencionó que el hecho de compartir el mismo día de nacimiento, tenía una enorme importancia para él. Adoraba su talento y a menudo rememoró la cariñosa relación que mantuvo con la Reina del Soul: "¡La amaba tanto!. Solía llamarla algunas veces el día de su cumpleaños para felicitarla y para darle las gracias, no solo por ser Aretha, sino por cada una de las piezas de su música que me han inspirado"

Cuando Aretha falleció, después de una larga batalla contra el cáncer, un Elton John devastado manifestaba lo afortunado que se sentía por el tiempo que había compartido con ella.

Elton John: "Casi nos meamos en los pantalones"

Habría que remontarse a 1970 para conocer el primer contacto entre ambas leyendas. Ese año, un desconocido cantante inglés de 23 años, cuyo nombre real era Reginald Kenneth Dwight, disfrutaba de su primer éxito en las listas americanas (nº 92) y canadienses (nº 37) gracias a Border song. Era el primer single de su segundo álbum, el homónimo Elton John. Aunque la letra había sido escrita por Bernie Taupin, él añadió las palabras del verso final, un alegato a la paz y al fin de la intolerancia y los prejuicios.

Border song captó la atención de la diva del soul. En ese momento, Aretha tenía 28 años y estaba en la cima de la popularidad. Además de ser una consumada compositora y de tener una voz portentosa, destacaba su habilidad de convertir el material ya existente en algo mucho más grande. Ya fueran canciones de Bobby Womack (I'm in love), Ben E. King (Don't play that song (You lied) o de Otis Reddin (Respect). Las versiones de Franklin eran diferentes y mejoraban a las originales.

Aretha Franklin grabó Border song para su decimoctavo álbum, Young, gifted and black (1972) y lo llamó Border song (Holy Moses). Su versión superó a la original en las listas Billboard. Llegó al nº37, superando en 55 puestos a la de John.

Elton John y Aretha Franklin: unidos por la amistad, la admiración mutua... y el día de nacimiento

Años después, Elton John recordaba ante el público de Detroit, el día que su editor les dijo que alguien había grabado una versión de Border song: "Nosotros preguntamos quién. Y nos dijeron Aretha Franklin. No os podéis imaginar, dos jóvenes compositores, chicos blancos de Inglaterra... nos quedamos boquiabiertos. Casi nos meamos en los pantalones del puro placer que nos producía que la mujer a la que tanto amábamos entonces, y amaríamos mucho más después, hubiera grabado una de nuestras canciones".

Los duetos de los dos amigos

Sin embargo, se cuentan con los dedos de una mano los duetos que grabaron los dos amigos. Uno de ellos fue Through the storm, tema que daba título al trigésimo segundo álbum de Franklin, de Abril de 1989. La canción, escrita por Albert Hammond y Diane Warren, fue una plataforma en la que ambos mostraron su generosidad vocal. Aunque contenía otras colaboraciones estelares con James Brown o Whitney Houston, el álbum fue un fracaso. Vendió aproximadamente 225,000 copias en Estados Unidos y salió de circulación poco después.

Elton John y Aretha Franklin: unidos por la amistad, la admiración mutua... y el día de nacimiento

En 1993, Aretha Franklin llamó a sus amigos para que participaran en un especial de televisión llamado Aretha Franklin: Duets. Por allí aparecieron Smokey Robinson, Rod Stewart, Bonnie Raitt o Gloria Estefan. Y, claro, no faltó Elton John, con quien la artista cantó Chain of fools (también acompañada de Robinson y Stewart), Spirit in the dark y Border song. Hay que decir que con frecuencia, Franklin incluía en sus conciertos la composición del músico inglés. El programa, presentado por Dustin Hoffman, se emitió el 3 de Mayo

Aretha a Elton: "No quiero decepcionarte"

Elton John siempre acudió a la llamada de Aretha. Y ella, haciendo un esfuerzo sobrehumano, también respondió a la petición de su amigo cuando éste la pidió que participara en la gala anual de su Fundación contra el SIDA. La actuación de Franklin en la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York, aquel 7 de Noviembre de 2017, se convertiría en la última de la Dama del Soul.

Aretha Franklin en su última gala en noviembre de 2017 / Dia Dipasupil/WireImage

Aretha llevaba tiempo luchando contra un cáncer de páncreas, concretamente un tumor neuroendocrino que solo afecta al 7% de los pacientes que padecen la enfermedad. El cantante sabía que no estaba bien de salud, pero ella hizo todo lo posible por estar allí. Notablemente delgada, Franklin apareció sobre el escenario después de que John la presentara como: "La mejor cantante de todos los tiempos".

La artista estaba entonces muy enferma. Tal y como Elton John recordaría después, fue duro para ella: "Honestamente, no sé cómo pudo actuar en la situación física en la que se encontraba. Pero lo hizo, eso no la detuvo. Y creo que fue porque le inspiró cantar en la catedral... milagrosamente, cuando Franklin apareció sobre el escenario, se sintió mejor. Fue un honor para mí. Ha sido una de las mejores noches de mi vida. Ella sonreía con su dulce sonrisa y me dijo 'No quiero decepcionarte'". John también reveló: "Hizo que todos lloráramos. Fuimos testigos de la mejor artista de soul de todos los tiempos. Nos ofreció la actuación de una vida"

Aretha Franklin falleció nueve meses después, el 16 de Agosto de 2018. Tenía 76 años

Elton John: "La Reina ha muerto. Larga vida a la Reina"

Sir Elton John fue uno de los primeros en rendir homenaje a la estrella. El mismo día de su defunción, escribió en Twitter: "La pérdida de Aretha Franklin es un golpe para todo el mundo que ama la música real: Música desde el corazón, el alma y la Iglesia. Su voz era única, su talento al piano infravalorado – ella era una mis pianistas favoritas. Tuve la suerte de compartir tiempo con ella y de ser testigo de su última actuación... La adoraba a ella y veneraba su talento. El mundo entero la echará de menos, pero siempre disfrutará de su extraordinario legado. La Reina ha muerto. Larga vida a la Reina".