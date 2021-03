Mario Casas, Georgina Rodríguez, Ana Guerra, Sofía Suescun… Todos hablan de ‘About you’

“Esto es una locura. Todo el mundo no para de hablar de About you, ¿sabes lo que es?”, le pregunta Georgina Rodríguez a Mario Casas por teléfono. “No, no tengo ni idea, pero tengo a alguien que puede saberlo”, contesta el actor antes de llamar a Fernando Torres para preguntarle si él sabe algo de este asunto.

“No, pero quiero saberlo, voy a averiguarlo”, asegura el deportista. Y llama a Dulceida, que a su vez le pega un toque a Óscar Casas. También vemos por ahí a la cantante Ana Guerra o la actriz, Vanesa Romero. Y todos se preguntan lo mismo, “What the F*** is ABOUT YOU?”.

Pues bien, ya tenemos una respuesta. About you es una nueva tienda de ropa online con cientos de marcas disponibles para que encuentres aquellos estilismos con los que más te identifiques. Y está claro que llega apostando fuerte con una campaña publicitaria que no ha escatimado en recursos.

Campaña con mucho hype

Muchos de los rostros más populares de nuestro país se han sumado a este lanzamiento, lo que deja claro que no va a pasar desapercibido. Primero ha sembrado cierta incertidumbre y luego, una vez desvelado de qué iba el asunto, un poco de decepción. Eso ha provocado un aluvión de mensajes un tanto críticos. A veces, generar tanto hype, tiene un efecto contrario.