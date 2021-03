De Jason Derulo y Jawsh 685 a Camilo: resumimos la lista en vídeo

La última lista del invierno nos ha dejado importantes movimientos en la lista. El más destacado, como es lógico, el número uno de Vida de rico, el single de Camilo, que ha regresado al primer puesto y suma así su segunda semana no consecutiva como líder. También, el debut de Hold on, de Justin Bieber, que con su irrupción al #20 se ha convertido en la entrada más fuerte de la semana (también es novedad, al #37, Con uñas y dientes, de Marlon). Mención aparte merece la subida de 12 posiciones de Without you, de The Kid LAROI, la joven sensación australiana (ascenso más grande de la semana; se queda en el #21)). Y, cómo no, las 61 semanas en lista de Blinding lights, de The Weeknd, récord histórico de permanencia. Todo esto puedes comprobarlo en el repaso en vídeo que encabeza estas líneas, y que se inicia con el farolillo rojo: Savage love (laxed – siren beat), de Jason Derulo y Jawsh 685, que fue número uno dos semanas. Recordamos además los dos temas que han abandonado el chart: Del mar, de Ozuna, Doja Cat y Sia (llegó hasta el #13 en su mejor semana) y Jerusalema, de Master KG y Nomcebo (fue número uno).