2021 es el año de Ozuna en Hollywood: “El cine te hace ser otro tipo de persona”

2021 va a ser el año de Ozuna en Hollywood. Aunque el cantante todavía no ha decidido dar el salto y protagonizar una película, sus colaboraciones como actor invitado y sobre todo como compositor de canciones inéditas para las bandas sonoras de las cintas en las que colabora le están labrando una más que prometedora carrera en la industria del cine.

Precisamente su próxima película, Tom y Jerry, tiene Ozuna por partida doble: primero porque ha compuesto uno de los temas principales de la película y, segundo, porque el cantante latino colabora frente a las cámaras haciendo un cameo. Para él esta participación ha supuesto un auténtico reto, ya que es fan de los dibujos animados desde que es pequeño, y poder estar en una superproducción de estas características le resulta un auténtico honor.

"Es una oportunidad sumamente grande", nos cuenta en exclusiva a LOS40. "Nunca imaginé que podría estar en una participación en una película sobre esto. Para mí es como un sueño. Todavía no lo creo. De verdad que estoy bien agradecido con Warner por darme esta oportunidad para seguir creciendo dentro del cine", explica el artista.

Él dice sentirse muy a gusto con este tipo de producciones, pues tienen un mensaje universal que está cargado de valores: "Tom y Jerry siempre son amigos, nunca se han maltratado. Solo han tratado de buscar la forma de cómo arreglar lo que el uno piensa del otro. Es un gran mensaje familiar, un contenido para todas las edades, algo de lo que el mundo está bien escaso. Creo que eso es algo maravilloso y grande", reflexiona el cantante.

Tom y Jerry no es la única colaboración que tiene Ozuna entre manos: el artista también compone una de las canciones de Fast & Furious 9 y allí tendrá otro cameo aún desconocido. Aún no tiene claro qué futuro tiene en Hollywood: "Es una experiencia nueva; estoy conociendo diferentes personajes y venturajes. Me agrada mucho el cine. Me gusta porque te compromete, te enseña disciplina y a ser otro tipo de persona. Es un mundo muy diferente a la música. Para mí es un honor seguir aprendiendo"

Además, Ozuna deja abierta la puerta a posibles nuevas colaboraciones cinematográficas: "Siempre que quieran seguir contando conmigo, ahí estaré". Quizás los próximos años le veamos frente a las cámaras en un papel más grande. De momento, podremos disfrutar de su colaboración en Tom y Jerry en cines españoles a partir del 26 de marzo de 2021.