Natalia y Jordi Cruz se reencuentran 15 años después de su paso por Megatrix

No hay nada que nos guste más que un buen reencuentro, sobre todo cuando lo protagonizan personas que han marcado nuestra infancia. Si hubo un programa que marcó a los niños de los noventa y principios de los 2000’s fue, sin duda, el Club Megatrix. El espacio se convirtió en toda una referencia, reuniendo a millones de espectadores todas las mañanas de los fines de semana.

El programa duró 17 años y fueron muchos los presentadores y presentadoras que pasaron por ahí. Dos de ellos, Jordi Cruz y Natalia, coincidieron en 2006. El presentador, que se hizo conocido por Art Attack, y la cantante, que se había convertido en uno de los rostros más solicitados de la música tras su paso por Operación Triunfo, coincidieron durante dos años.

Ahora, quince años después de que los dos presentadores dejaran Megatrix, han protagonizado un bonito reencuentro en el programa Qué fuerte, tía de Twitch. Y parece ser que Jordi tiene muy buena memoria.

15 años después , aquí los dos del Megatrix !!! @JordiCruzPerez gracias por todo y vaya memoria tienes, me has dejado muerta 😍😍😍 @quefuerte_tia pic.twitter.com/JfU8Uvs6ny — Natalia (@NataliaOficial_) March 23, 2021

“15 años después, aquí los dos del Megatrix. Jordi Cruz, gracias por todo y vaya memoria tienes, me has dejado muerta”, ha escrito la artista en Twitter junto a una imagen con su ex compañero.

“De lo bueno uno se acuerda siempre. Fue un año genial en Megatrix. Thankius por este reencuentro”, ha contestado Jordi.

Lala Chus, una de las presentadoras del espacio, también ha compartido una imagen con los dos presentadores. Como niña que creció en los noventa, la cómica ha asegurado que se trata de un sueño cumplido:

“Cumpliendo sueños que no sabía que tenía, hacerme una foto con los mejores presentadores del Club Megatrix y mejores personas del mundo”

Cumpliendo sueños que no sabía que tenía, hacerme una foto con los mejores presentadores del Club Megatrix y mejores personas del mundo 💖 pic.twitter.com/12vBxc1mNi — 👽 LaLa 👽 (@LalaChus3) March 23, 2021

Natalia luce el look que llevó en su primer disco

Pero no fue el único comento remember que disfrutaron los espectadores y espectadoras del programa. Natalia sorprendió luciendo el top y los pantalones que llevó hace 19 años en su primer álbum: No soy un ángel. ¡Y le queda totalmente igual!

Ayer en mi programa de twitch @quefuerte_tia hicimos un especial de los años 2000 y le dije a mi madre que me enviara la ropa de la portada de mí primer disco 💛 Este mes de marzo , hace 19 años que publique “No soy un ángel” nombre que llevaba ese primer disco y 19 años después pic.twitter.com/btDDAFhKt0 — Natalia (@NataliaOficial_) March 24, 2021

“Ayer en mi programa de Twitch Qué fuerte, tía hicimos un especial de los años 2000 y le dije a mi madre que me enviara la ropa de la portada de mi primer disco”, ha escrito Natalia.