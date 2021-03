Bebe, Lucía La Llanera y el feminismo: libertad y violencia en una España salvaje

Bebe agitaba las redes el pasado 8M con una polémica declaración en su cuenta de Instagram en la que cargaba contra cierto sector del feminismo: "Feliz día a todas las mujeres que desde hace muchos años hicimos el camino para que un montón de descerebradas se lo encontraran todo hecho y puedan salir a gritar que quieren volver solas y borrachas a casa”, escribió la cantante valenciana. Unos comentarios que no acabaron de sentar del todo bien a algunos de sus seguidores.

Decir que Bebe no es feminista implica no haber escuchado canciones como Ella y otros de sus grandes temas que llamaban directamente al empoderamiento de la mujer. Su carrera musical está palgada de letras del estilo. Es cierto que ella a veces se ha salido de la línea de lo políticamente correcto con comentarios del estilo "no soy machista ni feminista" o "no necesitamos una manifestación para saber que somos iguales", pero nadie podrá negar que no sea una persona que ha luchado por la igualdad tanto a través del cine como de la música.

De hecho, su nuevo personaje, Lucía La Llanera, la protagonista de Libertad, es un ejemplo de mujer empoderada, autosuficiente e independiente en un universo –el de la España del siglo XIX– brutal y violento comandado con mano de hierro por hombres despiadados, muchas veces sin escrúpulos. Esta mujer fuerte y sin filtros, con el pelo rapado y el rostro curtido por el dolor, es la viva encarnación de la lucha contra la opresión.

Bebe nos regala una interpretación estupenda dando vida a esta mujer que, injustamente, ha sido encerrada durante 17 años en una cárcel en la que ha dado luz a su hijo, su bien más preciado en este mundo, y que tras su paso por prisión es perseguida por un grupo de sangrientos bandoleros. La cantante valenciana vuelve frente a las cámaras tras más de una década de parón interpretativo (su último trabajo en cine fue en Caótica Ana de Julio Medem en 2007), y lo hace por todo lo alto con esta serie de Enrique Urbizu para Movistar+.

“A La Llanera la conocía perfectamente”

Para Bebe volver a las cámaras ha sido una experiencia emocionante. "Me he muerto de amor", nos confiesa al otro lado de la pantalla. "Cuando la vida, después de 12 años, te regala poder trabajar con un maestro como Enrique Urbizu, que te da un personaje tan increíble, y eso te permite aprender a montar a caballo, que era uno de mis sueños, y además hacerte con un un hijo mayor, que tenemos una relación preciosa [lo dice en relación a Jason Fernández, el actor debutante que da vida a su vástago en Libertad]... tienes la suerte de dejarte llevar. Todo ha sido increíble, ha sido un regalo", confiesa.

Sin embargo, cuando a Bebe le preguntamos sobre si este personaje le ha hecho pensar en aquellas polémicas declaraciones sobre el 8M, la cantante y actriz prefiere no responder "por respeto a Enrique Urbizu y al equipo que ha hecho posible la serie [...] Aquí hemos venido a hablar de su libro", dice educadamente pero de forma lapidaria.

Ella sí que confiesa sentirse muy identificada con su personaje, esta mujer férrea que va a contracorriente en una sociedad opresora: "A mí lo que me encanta de La Llanera fue que la entendí perfectamente. La conocía perfectamente. Y hablo a nivel emocional, muy profundo". En este punto la voz se le entrecorta mientras se golpea el pecho, visiblemente emocionada. "Se me ponen los pelos de punta. Su necesidad de campo, su papel como madre, que yo también lo he sido... Había una conexión súper potente hacia ella como mujer. Totalmente".

Los cinco capítulos de Libertad se estrenarán en Movistar+ este viernes 26 de marzo de 2021 La ficción también llegará a los cines ese día en formato película de dos horas de duración. La serie/película está dirigida por Enrique Urbizu (No habrá paz para los malvados) y protagonizada por Bebe, Jason Fernández, Luis Callejo, Xabier Deive y Jorge Suquet.