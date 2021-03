Enciéndete con el reggaetón de Sou el Flotador, Rafa Pabön y Juhn en ‘Sin Vuelta’

Se rumoreaba que Sou el Flotador había llamado la atención de grandes del género urbano. Pero de ahí, a demostrarlo con una colaboración, ¡hay un gran paso! Y, aun así, el artista lo ha conseguido. Se ha reunido en un nuevo tema al que ha bautizado como Sin Vuelta, con Rafa Pabön y Juhn Allstar, dos pilares del género urbano que participan en esta nueva entrega.

Pabön es el músico puertorriqueño que te sonará de su tema con Cauty Ta to Gucci que dio la vuelta al mundo colándose en listas internacionales, mientras que Juhn, del mismo lugar de origen, domina el trap con temas como Bandido u Otro día lluvioso.

Esta novedad es un tema de raggaetón listo para bailar en la discoteca en el que se han atrevido a mezclar letras de lo más callejeras con un sonido más R&B. Todos ellos se unieron en Puerto Rico para escribir y grabar la canción junto al productor, icono en este género, Santana The Golden Boy. Una vez que estuvieron listos para darle un producto audiovisual a Sin Vuelta, volaron a Miami para darle un añadido colorido con sus outfits y, sobre todo, muchas llamas. Incendiarse con el tema es innevitable.

Enciéndete con el reggaetón de Sau el Flotador, Rafa Pabön y Juhn en ‘Sin Vuelta’

Los chicos cantan sobre un amor al que ya no van a regresar así: “Resulto ser más mala de lo que pensaba/ Ahora no encuentra lo que en mi encontraba/ Y decidí irme cuando regresaba”. Además de repetir un concepto que ya ronda por otros temas latinos: “Diciendo que ella es de ella y no es de nadie/ No es de nadie”.

Sin Vuelta es el tercer adelanto de su próximo disco que viene de la mano de Empire, después de Bellaquear e Imaginar con Jory Boy acumula 2,5 millones de reproducciones y subiendo. Uno de los elementos claves de la popularidad de estas canciones han sido su salto a TikTok donde estas se bailan. El artista aprovecha a subir sus favoritos a Instagram y mantener así una relación con sus seguidores.

“Estoy haciendo todo lo posible para que este julio/agosto estemos fuera con el nuevo álbum”, confesaba en una entrevista en el canal de Youtube de Chente Ydrach, además de mencionar el título: Siempre en el aire.

¡Estaremos atentos a nuevos adelantos hasta entonces! Mientras puedes añadir a tu playlist temas anteriores como 21 junto a Hozwal, Jeremias 33: 3 con Darkiel, Perreo Flotador en solitario o La Calle Sigue con Yung Beef y Steve Lean. Canciones que fueron saliendo el pasado año, un proceso que hace más fuerte todo el material que viene.