‘Tusa’ de Karol G: Cómo se iba a llamar y quién la iba a cantar en un principio

Tusa salió en noviembre de 2019 convirtiéndose en poco tiempo un himno femenino a nivel mundial. Karol G se encargó de darle voz y más tarde dotarla de una nueva vida junto a Nicki Minaj. Una colaboración que a día de hoy acumula 1.157 millones de reproducciones en Youtube que nos hace bailar cada vez que le damos al play.

Su compositor, Keityn (Kevyn Mauricio Cruz Moreno), ha contado a Billboard algunos de los datos curiosos que sucedieron durante la creación de este hit que, de hecho, llego a ser número 1 en la lista de LOS40.

Cómo se llamaría

Lo primero de todo, es el nombre la canción, que no iba a ser Tusa en un principio, sino La canción, como él mismo ha confesado. Un nombre que él quería relacionar a la situación de cuando muchos recuerdos te vienen a la mente al escuchar cierta canción. Pero fue Karol G la que decidió cambiárselo por Tusa y él dice que “honestamente, no me gustaba la palabra”. “Es demasiado local, demasiado colombiana. Solo la usé porque rimaba y le dije ‘no me gusta’ y ella me dijo ‘confía en mí’", sigue contando.

¿Qué significa? “Tusa, para nosotros los colombianos, es una depresión amorosa, una decepción. Además, la artista ha hecho un ejemplo: "Si alguien me hizo algo malo, una persona que me gustaba, tengo una tusa", explicaba la vocalista. Y así se quedó. Además, coincidió con la salida de La Canción de Bad Bunny y J Balvin dentro de Oasis por lo que tampoco convenía repetir.

Un himno femenino

Aunque este tema se ha usado como himno femenino, empoderador de la mujer con dos artistas como Nicki y Karol llevando la bandera, no se escribió con ese objetivo. “Es una canción que tanto un hombre como una mujer puede cantar. Es una situación en la que muchos se pueden sentir identificados. La fusión de ellas dos era explosiva”, cuenta el escritor, “no la concebí para una mujer. Habla en tercera persona. Estas letras que ya nos sabemos de memoria fueron de la mano de Keityn y Ovy On The Drums a la que luego se unieron el rapeo de Karol G.

Quién la cantaría

El compositor revela que se la enseñó a Karol G una primera vez y nada surgió después de eso. Parece que a la artista no le llamó lo suficiente la atención por lo que este se la enseñó a numerosos cantantes. Sebastián Yatra entre ellos, “estuvo muy cerca de grabarla él”, confiesa.

Fue meses después cuando ella volvió a llamarles para volver a escucharla y decidirse definitivamente. Por otro lado, Minaj se enamoró de ella en cuanto la escuchó, uniéndose inmediatamente al proyecto que más tarde arrasaría.