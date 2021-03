Taylor Swift desvela el nombre de la primera canción inédita de 'Fearless (Taylor's Version)'

Hace unas semanas, la gran Taylor Swift nos dejaba a todos boquiabiertos con el lanzamiento de su álbum Fearless (Taylor's Version). Se intuye que este disco verá la luz en abril pero, aunque aún no se sabe con seguridad, Taylor Swift sabe cómo hacer la espera más amena y acaba de anunciar en su cuenta de Instagram una grata sorpresa para sus fans.

La estadounidense acaba de revelar que mañana podremos disfrutar de la primera canción del esperado álbum, pero no solo eso, también conocemos el nombre del primer adelanto del disco, y ese es: You All Over Me (From The Vault).

"Hola. Quiero haceros saber que la primera canción "From the Vault" que estoy lanzando de Fearless (Taylor's Version) sale mañana 25 de marzo a la medianoche. Se llama You All Over Me (From The Vault)", escribía Swift en su cuenta de Instagram y es que parece que la artista está tan ilusionada como nosotros o incluso más ante este lanzamiento.

Una nueva colaboración

La intérprete de Blank Space ya ha dejado claro a lo largo de su exitosa carrera musical que no teme a nada y que es capaz de experimentar y sacar un temazo. Esta vez no iba a ser diferente y la norteamericana ha anunciado que en esta nueva canción estará acompañada de Marren Morris.

"Una cosa que me ha encantado de estas canciones From The Vault es que nunca se han escuchado, así que puedo experimentar, tocar e incluso incluir a algunos de mis artistas favoritos. Estoy muy emocionada de tener a Marren Morris cantando en los coros de esta canción. Producida por Aaron Dessner y coescrita por Scooter Carusoe, no puedo esperar a que la escuchéis", sentenciaba Swift

Los fans de la cantante no pueden aguantar las ganas de escuchar de nuevo a su artista preferida, tal y como explicó Taylor, esta nueva versión de Fearless intenta parecer lo más cercana a su versión original, aunque en ella vienen seis nuevas canciones y una de ellas la podremos escuchar mañana.