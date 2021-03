‘La isla de las tentaciones 3’: así fue la tensa hoguera final de Marina y Jesús con decisión inesperada

La isla de las tentaciones 3 ha desvelado el final de todas sus parejas con las últimas hogueras. De las cuatro que se emitieron, la más tensa y sorprendente fue la protagonizada por Marina y Jesús.

Aunque la pareja ya se veía de lejos que estaba rota, tras la infidelidad de ella con Isaac y de él con varias de las tentadoras, aún quedaba por ver cómo se miraban a la cara para decirse adiós.

Lo hicieron con muchas rencillas, orgullo y poco amor entre ellos.

Marina, a Jesús: "Preferí fallarte a ti que a mí"

El primero en entrar a la hoguera fue Jesús y, minutos después, llegaba Marina que le pedía un abrazo pero él se lo negaba. Ahí empezó una lluvia de reproches por liarse con Lobo y las numerosas solteras."Yo por lo menos he sentido", decía ella, "yo también atracción física" decía él.

Al ver las imágenes, ambos aseguraban sentir "vergüenza" del otro y se lamentaban por las respectivas familias con las que habían convivido 5 años de su relación.

Sandra Barneda, para calmarles, les pidió que se dijeran lo que sentían. Pero solo fue ella capaz de hacerlo: "Te voy a pedir perdón por haberte fallado, pero preferí fallarte a ti que a mí porque he descubierto que no estaba con la persona adecuada. Aún así te deseo lo mejor porque has sido una persona importante".

Jesús, en cambio, se mostró dolido y más frío: "Yo me he quitado una mochila muy pesada. No sigo enamorado de ella". Al ver que la pareja estaba completamente rota, ambos se emocionaban y no podían reprimir las lágrimas.

Preguntado por cómo quería marcharse, Jesús respondió: "Totalmente solo, libre". Y cuando todos creíamos que Marina probaría suerte con Isaac marchándose de su mano, hizo un giro final:

"Lo que he sentido es de verdad, estoy ilusionada, pero necesito llegar a casa, asumir esta nueva vida y me voy a ir sola", y apostó por su libertad.