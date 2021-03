Hope of deliverance: la canción optimista y ambigua que se le ocurrió a Paul McCartney en el ático de su casa

Hope of deliverance fue el tema estrella de Off the ground, el primer álbum que Paul McCartney publicaba en los 90’s. La canción nació un día en el que el artista quería alejarse de todo el mundo y subió al ático de su casa “donde nadie puede encontrarte”. La letra, que el ex-Beatle define como “optimista” y “ambigua”, la revisó después un amigo suyo poeta. Y el videoclip se rodó en el bosque de Winnie The Pooh, el mismo lugar en el que se encontró a Brian Jones (Rolling Stone) sin vida. Estos son todos los detalles de Hope of deliverance, el tema con el que McCartney (en solitario) conseguía su segundo nº1 en LOS40, el 27 de Marzo de 1993.

Un álbum de banda, en directo, y con letras revisadas por un poeta

Hope of deliverance formó parte del repertorio de Off the ground, el noveno disco de Paul McCartney, y el primero que publicaba en los 90’s. Llegó en Febrero de 1993, cuatro años después del aclamado Flowers in the dirt. Decidió grabarlo después de planear su nueva gira The New World Tour, junto a la banda que le acompañaría en su recorrido por todo el mundo: “Por eso es por lo que decidimos trabajar como si fuera un álbum de banda”. No de un artista en solitario.

Otra decisión de Paul fue la de grabar el álbum “en directo en el estudio”. Es decir, que la banda ensayaría cada canción, y después se grabaría en una sola toma. También resolvió que las letras de las canciones serían revisadas por un poeta: “Cogí a un amigo mío, un poeta llamado Adrian Mitchell, para que examinara las letras, como si fuera un profesor de inglés. Así que las repasé todas con él, y ahora puedo decir que son ‘a prueba de poeta’”.

Me gusta dejar cosas ambiguas. A menudo lo hago en mis canciones, y por eso la gente me dice ‘Siempre pensé que significaba otra cosa'

“El enfado por las cosas terribles que ocurren en el mundo”

En Off the ground, creció el interés de McCartney por los temas sociales. Por ejemplo, contra la crueldad a los animales (en Looking for changes) o pidiendo un mundo mejor (en Hope of deliverance y C’mon people). “El álbum refleja la época que vivimos… el enfado por todas esas cosas terribles que ocurren en el mundo: la falta de ecologismo, la guerra, y si no es la guerra, es la enfermedad, y si no es la enfermedad, son los políticos que no nos dan lo que queremos… el álbum refleja un poco de todo eso y de que ha llegado el momento de un cambio”, contaba el artista en el EPK (Electronic Press Kit) de Off the ground.

La composición: en el ático de su casa

Hope of deliverance es solo una de muchas composiciones optimistas que Paul McCartney incluyó en el álbum. Se le ocurrió cuando disfrutaba de un momento de tranquilidad: “Subí al ático de nuestra casa, solo para alejarme de todo el mundo. Allí hay una trampilla, subes por una pequeña escalera y después cierras. Nadie puede encontrarte y puedes disfrutar de estar solo contigo mismo un par de horas. Llevé mi guitarra Martin de 12 cuerdas y, solo para divertirme un poco, le puse una cejilla, con la se producía un sonido de campanillas. Eso me recordaba a Catedrales y a Navidad, y a su vez, me hizo pensar en la esperanza, en la liberación. Entonces le añadí la oscuridad que nos rodea a todos”.

“Ya sabes”, continúa explicando en el vídeo promocional, “si estás involucrado en rescatar a la gente de Somalia, eso es la liberación, quieres sacarla del peligro, si estás implicado en la pobreza, entonces ahí tienes la liberación, en conseguir salir de esa trampa. El desamparo, la enfermedad, lo que sea, grande o pequeño, a todos nos afecta. Y de eso va Hope of deliverance. Se convirtió en una especie de canción optimista, o bien, quizás, puede ser también liberación de una novia, o de la figura de Dios. Me gusta dejar cosas ambiguas. A menudo lo hago en mis canciones, y por eso la gente me dice ‘Siempre pensé que significaba otra cosa’”.

Los estudios: un molino del siglo XVIII

En 1981, Paul McCartney pensó que quería tener sus propios estudios y se compró un molino del siglo XVIII, Hog Hill Mill, situado en el pequeño pueblo de Icklesham, Sussex. En torno a la base de ese molino de 1781, construyó su estudio. Entre Marzo y Abril de 1985 ya estaba listo para grabar e inmediatamente lo utilizó.

El primer álbum que grabó en su molino fue Press to Play (1986), después Flowers in the Dirt (1989), y entre diciembre de 1991 y Julio de 1992, registró las 12 canciones de Off the ground, más el ‘tema oculto’ Cosmically conscious.

Los músicos

Hope of deliverance, fue la canción elegida por Paul como adelanto del álbum. Empezó a sonar en Diciembre de 1992, un mes antes de la publicación de Off the ground, en Febrero de 1993.

El músico británico Paul McCartney, artífice de Hope of Deliverance, entre otras joyas. En la imagen, en una conferencia de prensa en Los Ángeles, California. / Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

Además de escribirla, y producirla junto a Julian Mendelsohn, durante la grabación en Hog Hill Studio, McCartney se encargó de todas las guitarras (acústica, eléctrica y española) y del bajo. Su mujer, Linda, tocó el autoarpa e hizo coros. También participaron los músicos de la banda que habitualmente iban con él de gira: el guitarrista Robbie McIntosh (ex de The Pretenders Blair Cunningham (batería), Stuart Hamish (bajo, guitarra) y Wix Wickens (teclados).

El toque latino

Tres percusionistas latinos participaron en el tema durante la sesión del 17 de Julio de 1992, en la que se realizaron las mezclas finales. Uno de ellos fue Maurizio Ravalico, quien ha detallado lo que dio de sí la jornada en el libro 'Paul McCartney: Recording Sessions (1969-2013): “Fuimos invitados por McCartney a su estudio privado en Sussex. Nos dejaron escuchar el tema, que ya estaba completo y mezclado, y nos dieron algunas instrucciones genéricas. Lo único que sabíamos era que querían un toque latino en la canción, así que ¡llevamos al estudio una furgoneta llena de instrumentos!... Estuvimos en el estudio durante medio día. Todo transcurrió sin problemas y rápidamente, pero sin ninguna presión. Ambos, McCartney y Mendelsohn, tenían la mente abierta a nuestras sugerencias y no nos dieron ninguna indicación sobre nuestros instrumentos o sobre nuestro estilo tocando".

El videoclip: Winnie The Pooh y Brian Jones

El videoclip de Hope of deliverance, dirigido por Andy Morahan, se rodó en el Bosque de Ashdown (en el condado de East Sussex, sur de Inglaterra) y en los estudios Black Island (Norte de Londres), a finales de Noviembre de 1992.

El rodaje en la famosa reserva natural, se prolongó durante cuatro días de frío intenso. Ashdown es un lugar especial en el que se inspiran las populares andanzas del adorable osito Winnie The Pooh. Allí estaba la casa familiar de su autor AA Milne, en la Granja Cotchford, donde vivió en los años 20’s. Curiosamente Brian Jones (guitarrista de Rolling Stone) compró la granja, y en su piscina se encontró su cuerpo sin vida en 1969.

En el clip aparece Paul y su banda tocando en medio de la naturaleza, ya de noche. Poco a poco se une una multitud de gente y todos terminan cantando y bailando. Estas imágenes se entrelazan con otras en las que aparecen unas monjas en el interior de un coche atascado en la vía, y un tren llegando en dirección opuesta. Entre los pasajeros del tren, hay un grupo de monjes budistas, que aprietan la palanca justo a tiempo de salvar a las monjas.

El último tour de Linda McCartney

Paul McCartney y su banda presentaron Hope of deliverance, y el resto del repertorio de Off the ground, con The New World Tour. Se prolongó casi todo 1993 y abarcó casi todo el mundo. Fue la última gira de Paul en nueve años, ya que a su mujer, y componente de su banda, Linda, le diagnosticaron un cáncer de mama en 1995. Fue, por tanto, el último tour de Linda andes de fallecer en 1998 a los 56 años.

Paul McCartney y Linda, fotografiados en un show en Minneapolis, en 1993. / Jim Steinfeldt/Michael Ochs Archives/Getty Images

El single de mayor éxito

De todos los singles que produjo Off the ground, Hope of deliverance fue el que consiguió un mayor éxito en todas las listas. Se convirtió en el primer hit internacional de McCartney desde Say, say say, junto a Michael Jackson (en 1983). Entró en el Top 5 de las listas de varios territorios europeos (Austria, Alemania, Italia, Noruega, Suiza), pero no en su país natal, donde solo llegó al nº 18.

En Estados Unidos tampoco tuvo éxito. Su puesto más alto en Billboard Hot 100 fue el nº 83. Sin embargo, funcionó muy bien en América Latina, Japón y en Canadá.

Segundo Nº1 en LOS40

En España se escuchó mucho. Tanto que Hope of deliverance es una de las pocas canciones de Paul McCartney que llegó al nº 1 de la lista de LOS40.

El nombre del ex Beatle ha figurado a la cabeza del listado de los ‘Principales’ cinco veces. Solo dos de ellas, en solitario. La primera fue con My brave face (en 1989) y la segunda con Hope of deliverance, el 27 de marzo de 1993.

Las otras tres veces en las que McCartney ha liderado LOS40, ha sido acompañado o como colaborador: de Stevie Wonder (en Ebony and Ivory, de 1982), de Michael Jackson (en The girl is mine, de 1983), y de Rihanna y Kanye West (en Fourfiveseconds, de 2015)