Carlos Santana prepara nuevo disco con el guitarrista de Metallica

Si por algo se caracteriza Carlos Santana es por su capacidad para reinventarse. A sus 73 años, el célebre guitarrista ha colaborado con muchos músicos y de muchos y muy variados estilos. Muchos tenemos en la cabeza ese Corazón espinado con el que se unió a Maná, pero también colaboró con Chad Kroeger, vocalista de la banda Nickelback, en Into The Night. Lejos de mantenerse en un segundo plano, el guitarrista ya ha avanzado una nueva colaboración para su próximo disco, y destaca por el estilo tan diferente, aparentemente, del personaje.

La pandemia ha sido una etapa especialmente prolífica para el compositor y guitarrista, y ahora ya conocemos más detalles de su nueva música. Su próximo disco se llamará Blessings and miracles, y será sucesor de Africa speaks (2019). Para ello ha contado con Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, y juntos podremos escucharlo en el tema que da nombre al trabajo más pronto que tarde. No es la primera vez que ambos virtuosos unen sus talentos para hacer música. Tocaron juntos en Trinity, una canción presente en All that I am (2005), una de las obras de Santana más llena de colaboraciones.

Su último disco hasta la fecha es Africa Speaks, para el que contó con la producción de Rick Rubin, el nombre con mayúsculas que está detrás de éxitos de AC/DC, Tom Petty o Metallica. Después de ese lanzamiento dio una gira con la que recorrió medio mundo, pero desde entonces mantuvo un perfil bajo. Con la pandemia de por medio, ahora sabemos que Santana ha seguido componiendo y preparando su vuelta a la música.

Lo ha hecho público en una entrevista con ABC News Radio, en la que ha hablado de su situación personal y de cómo lo ocurrido en los últimos meses le ha afectado como compositor. Santana ha aprovechado el parón para escribir nuevos temas y buscar colaboraciones potentes para su nuevo trabajo.

Carlos Santana y Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, en 1993. / Tim Mosenfelder/Getty Images

Además, ha delcarado que Steve Winwood y el vocalista de Living Colour, Corey Glover, también podrían aparecer en Blessing and Miracles, que está casi completado. "Me siento muy, muy agradecido. Tengo 73 años y a causa de este tiempo he podido reponerme y nutrirme. Todas las notas son realmente jugosas y poderosas", afirma sobre la música que está a punto de lanzar.

Ilusionado por esta nueva etapa, y deseoso de volver a la normalidad, Santana quiere volver a compartir su repertorio clásico y las nuevas composiciones en directo, al igual que muchos otros artistas. "Ni siquiera tenemos luz amarilla todavía. Todavía está roja. Pero es alentador ver que los auditorios y los estadios están comenzando a abrirse en ciertos lugares".