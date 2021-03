Karol G dice 'vete' en 'El barco', su nueva canción y ¿Una indirecta para Anuel?

Andaba en soledad como un perro realengo

Tratando llenar ese vacío desde que no te tengo

Un día me querías, al otro no; te juro que no entiendo (No-oh-oh; no-oh-oh)

Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo, oh-oh

Caminando en una cuerda y viendo el precipicio

Tú eres la causa de todos mis delirios

Y a esa que te toca dile que no la envidio

Porque ya no me duele, lo que quemaba ahora es tibio (Ey)

Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedía al sol

Que por favor me devolviera mi primer amor

Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol (Ey)

Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor (Ah, ah, ah)

Y viraste, pero se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Desde que lo hice lo que era negro y blanco

Fue cogiendo color y por eso te recalco

Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto

Y si fácil me caí, mas fácil me levanto

Y pajarito vuela (Ey, ey)

Vete y vuela muy alto

Porque ya no te quiero ver ni en pintura

Ya hasta borré tu contacto, wow (Eh)

Y no quiero que me llame', no

Por algo fue que cambié de teléfono (Ah)

No quiero escucharte llorando pidiendo perdón

Cuando fuiste tú quien tomó la decisión

Y viraste, pero se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Desde que lo hice lo que era negro y blanco

Fue cogiendo color y por eso te recalco

Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco

Y tus fotos las boté con todo y el marco

Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto

Y si fácil me caí, mas fácil me levanto (Me levanto)

Porque en mi mundo

No existe ni los finales tristes ni los finales felices

Pero sí creo en los nuevos comienzos

Y tú no estás ahí, bebé

Lo que se va, se fue, ah

Te lo perdiste, bebé

Te lo perdiste, bebé, ah