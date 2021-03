La buena fama de Danna Paola deja ‘K.O.’ a Madrid en LOS40 Stage

Danna Paola es una diva, pero no una de las que tiene el ego descontrolado y ciertas manías artísticas. Más bien todo lo contrario. Ella pertenece al otro bando, al bando de las cantantes que rezuman talento y disfrutan de cualquier escenario, sea un gran estadio o el local más pequeño del mundo. Lo importante es la cercanía con su gente, con el público, y no tanto el escaparate. La mexicana demostró este miércoles su profesionalidad y la estrecha relación que mantiene con sus fanáticos. Lo hizo en LOS Stage sirviéndose de su buena fama y consiguiendo dejar K.O. a unos privilegiados (yo me incluyo).

La Sala Morocco, situada justo en una paralela de Gran Vía, se convirtió en el punto de encuentro de unos pocos con ganas de disfrutar de Danna Paola. Y aunque al principio hubo cierta timidez entre el público, porque lo de ir de concierto, desgraciadamente, ya no está de moda, el presentador, nuestro queridísimo Óscar Martínez, animó el cotarro y Danna hizo lo suyo: demostrar que dejar Élite para luchar por su música no fue un capricho y que es de esas artistas de carisma desbordante y un talento de la leche.

Danna Paola y el presentador Óscar Martínez / Lara Úbeda/LOS40

Empezó con Calla tú, su sencillo más reciente. Acompañada de la guitarra, Danna Paola consiguió una atmosfera intimista, pero sin perder la esencia más bailable que tiene temas como este. Así inició el show, un show que para ella es la mejor de las terapias porque para el mal de amores, la música, es la mejor de las curas. "Sentí el desamor y eso me ha hecho crecer mucho. Hoy en día estoy disponible, feliz y plena. Interpretar estas canciones es la mejor terapia". Le siguió No bailes sola, su canción con Sebastián Yatra. Le volvió a dar plantón, ella misma bromeó con ello, pero no necesitó la compañía del colombiano para brillar y conseguir que todo el público se rindiera a ella y se arrancara a seguirla en ese poderoso estribillo: "No bailes sola, no te arriesgues sola. Déjate amar, que nos llegó la hora".

Llegó el tercer tema del Stage y Danna Paola ya tenía a todo el mundo en el bolsillo. Además, como buena princesa del pop, hizo un llamamiento de sus contemporáneas, una llamada de sororidad y respeto por el talento de sus compañeras. "Hay una cantante de aquí que quiero mucho y se llama Aitana. Es un placer para mí compartir esta canción con ella y con Luisa Sonza, esta brasileña increíblemente talentosa y muy divertida. Friends de semana es una canción muy poderosa. La escribí la primera vez que llegué a Madrid, en 2018. Yo estaba en una rumba y se me ocurrió dedicar una canción a alguien que me guste para estar solamente el fin de semana. No me sé la parte en portugués, pero disfrutémosla". Y la disfrutamos, la disfrutamos de lo lindo.

Para Amor ordinario, Danna Paola quiso sentarse en las escaleras que unen el escenario con la pista. Quería mirar directamente a los ojos de sus seguidores cuando cantase la pieza más sentimental de K.O. "Quiero que canten esta canción conmigo. Es una canción muy especial para mí, muy emocional. Me llena el alma. Nunca ames a la alguien que te haga sentir ordinario. Me inspiré en eso al escribirla y esto es Amor ordinario".

Danna Paola interpretando 'Amor ordinario' / Lara Úbeda/LOS40

También hubo tiempo para charlar en primerísima persona con algunos de sus seguidores (le regalaron un emotivo álbum con un montón de cartas en las que había muchos 'te amo'), contar un poco sobre la que será su próxima aventura en televisión aquí en España y avisar que ya está inmersa en el el sucesor de K.O., un disco que, además, incluirá colaboraciones con figuras importantes de la escena musical española. "Voy a hacer música en España. Vamos a aprovechar el viaje para hacer de todo. Para ver a mis amigas de Élite, pero también para preparar muchas sorpresas y no con uno ni con dos artistas…Ya estoy trabajando en el siguiente disco y las colaboraciones son increíbles. Es importante estar enfocada en mi música y estoy escribiendo canciones todos los días".

El último tema, el de cierre, no podía ser otra que Mala Fama. El Santo Grial de su carrera, el tema más exitoso de su discografía y seguramente el que le dio la confianza para dar un paso adelante y luchar por su música para convertirse en lo que es ahora: una de las artistas latinoamericanas con mayor proyección. "Es increíble saber que desde el día que lance este tema hasta el día de hoy sigo odiando que inventen rumores, así que la sigo cantando con mucho orgullo. Esta canción es para todos ustedes, esta canción es Mala fama".

Y así terminó. Bueno, en realidad no. Antes de que se apagasen los focos y terminara esta noche mágica, Danna Paola se salió del guion y se atrevió a cantar a capela un poquito de Santería, su colaboración con Lola Índigo y Denise Rosenthal. Un último regalo para dejarnos K.O. del todo y demostrarnos que la buena fama la ha traído hasta aquí y va arrasar con todo en el mejor de los sentidos.