Nicki Nicole y Lunay dominan una carrera en quads al ritmo de ‘No toque mi Naik’

Yo no soy lo que busca'

Yo tengo mala fama

Como sabe', yo no soy de la' que tanto le meten

Igual no molestaría si no me compromete'

Tú y yo' hacemo' lo que quiera'

Pero sabe' que conmigo despué' de eso, pichaera

A-Ando en el sky

En la peli, como "Rich or Die"

Mami, somo' Bonnie and Clyde

Pero en esta vuelta rico' no hay

Así que, mami, 'tamo ready pa'l party

Pero, ey, no toque' mis Nike, ey

No, no toque' mis Nike, eh

No, no toque' mis Nike

Así que, mami, 'tamo ready pa'l party (Eoh)

Pero, ey, no toque' mis Nike, eh

No, no toque' mis Nike, eh (No)

No, no toque' mis Nike

No me pise' las Nike, cabrón, ¿tú no ve' cómo brillan? (Cómo brillan)

Contigo que lo cojan por la orilla (Por la orilla)

Si tiran la mala, son un par de mordía'

Lo hacen porque saben que estamo' al día, ah, ah (Día)

Hace tiempo que llueven los cero', ey

Hace tiempo que no me importan los cuero' (Importan los cuero')

Lluvia de diamante', se siente el aguacero (Chu, chu)

Si la baby no e' de Argentina, no la quiero

Si no va' a fumar, entonce' pasa el Phillie (Phillie)

Ella vino a perrear pa' la disco tranquili (Tranquili)

La puede' postear, pero no se va con trilli' (No se va)

Ella se enfoca en parchar y estar chillin' (Yeah, ma')

Así que, mami, 'tamo ready pa'l party

Pero, ey, no toque' mis Nike, ey (No)

No, no toque' mis Nike, eh (No)

No, no toque' mis Nike

Así que, mami, 'tamo ready pa'l party

Pero, ey, no, no toque' mis Nike, eh

No, no toque' mis Nike, eh

No, no toque' mis Nike

Yo no soy lo que busca' (Uh-uh-uh-uh)

Yo tengo mala fama (Uh-uh-uh-uh; oh, no)

Yo no soy lo que busca' (Así que, mami, 'tamo ready pa'l party; uh-uh-uh-uh)

Yo tengo mala fama (No toque' mis Nike; uh-uh-uh-uh)

Así que, mami, 'tamo ready pa'l party

Pero, ey, no toque' mis Nike, eh

No, no toque' mis Nike, eh

No, no toque' mis Nike

Así que, mami, 'tamo ready pa'l party

Pero, ey, no toque' mis Nike, eh

No, no toque' mis Nike, eh

No toque' mis Nike