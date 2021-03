Historias de superación: Juan Antonio, el joven invidente que narra los partidos del Málaga

No hay nada que nos emocione e ilusione más a los seres humanos que ver a otros compañeros superar todo tipo de obstáculos para poder cumplir su sueño. Y hoy, queríamos terminar la semana en Anda Ya con una historia de superación que nos ha marcado y nos ha dejado alucinados.

Hemos hablado con Juan Antonio, un andayero de 28 años que tiene dos pasiones: los deportes y la radio. “Me flipa el deporte, y una de mis aficiones es narrar los encuentros del Málaga, y los partidos de tenis. Esto no es nada fuera de lo común, pero lo que puede llamar la atención a la gente es que soy invidente pero esto no me iba a frenar de ninguna manera”.

Ante la sorpresa de nuestros presentadores, el narrador nos ha contado como lo ha hecho, “para los partidos de fútbol, voy a La Rosaleda, el estadio del Málaga y con un pinganillo en la oreja escuchando la radio o alguien que me vaya chivando lo que pasa más el ambiente del estadio, soy capaz de narrar lo que ocurre en el terreno de juego”, ha explicado nuestro protagonista.

La increíble historia de superación de Juan Antonio de Málaga | Anda Ya en LOS40

Sin embargo, lo que tiene todavía más mérito es como comenta el tenis, “el fútbol es fácil, el tenis lo hago únicamente escuchando el sonido de la pelota y el ruido que hacen los jugadores al golpear la bola”.

Tras quedarnos impactados con su historia, hemos aprovechado para pedirle que nos comente una jugada en directo, y Juan Antonio ha querido recordar uno de los momentos más bonitos del malaguismo, la vuelta de Champions League ante el Oporto en La Rosaleda. Tras perder 1-0 en la ida, el equipo necesitaba marcar dos goles para pasar a la siguiente ronda. Nuestro narrador nos ha emocionado y puesto los pelos de punta al recordarnos ese día histórico para el fútbol español.

Además, antes de despedirle, hemos querido darle una sorpresa. Nos hemos enterado de que es un gran admirador de nuestro compañero Cristian San Bernardino, y como no podía ser de otra manera, nuestro colaborador ha entrado en directo para regalarle una taza firmada y hacerle la promesa de que pronto comerán juntos.

Para rematar esta bonita historia, la leyenda del fútbol español y del Málaga, Santi Cazorla, ha querido saludar y agradecer a Juan Antonio su historia de superación. Recuerda, para seguir el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

