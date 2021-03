LOS40 llega al millón de ‘me gusta’ en TikTok

¡LOS40 estamos de celebración! ¿La razón? Hemos llegado al millón de “me gusta” en TikTok. En mayo de 2020, tras una larga ausencia en la red social, nuestro compañero Karin Herrero desempolvó nuestro perfil, recuperó las claves que creíamos perdidas y empezó a hacer su magia.

Ahora, diez meses después, nuestra cuenta tiene más de ochenta vídeos en los que el presentador canario ha hecho todo tipo de retos. También ha incitado a algunos de los rostros más conocidos de la música a aparecer en nuestra cuenta. Camilo, DVICIO, Don Patricio o Aitana son solo algunos de los rostros que han protagonizado nuestro contenido.

Además, durante estos meses, la cuenta de TikTok no ha dejado de crecer en seguidores y seguidoras, llegando a sumar casi 100.000. ¡Nada mal!

Hablamos con Karin Herrero sobre su trabajo en TikTok y qué balance saca de este año subiendo contenido en la red social que más crece:

Pregunta (P): ¿Qué es lo más guay de esta red para ti?

Karin (K): Lo que más me gusta de TikTok es que se parece bastante a mi cabeza. Es como un parque de atracciones, un lugar anárquico en el que vale todo: puedes bailar, contar chistes o hacer retos. Me siento muy cómodo por eso. Te da muchas opciones y eso te permite llevar tu creatividad a mucha gente. Genera una diversión instantánea.

P: ¿En qué cuentas te inspiras?

K: Sinceramente no me inspiro en tiktokers en general. Me inspiro en las tendencias que es, sin duda, lo que funciona. Los vídeos más virales de nuestra cuenta normalmente van a ir asociados a que nos sumamos a una tendencia a nuestra manera. Mola ver a una marca tan institucional y seria como LOS40 adaptándose a un lenguaje tan juvenil. Simplemente pienso en cómo podemos hacer como marca para sumarnos a esa tendencia y que quede guay.

P: ¿A qué artista echas en falta en TikTok?

K: Echo mucho de menos en TikTok a Ana Mena, a pesar de que tiene un perfil. Creo que solo tiene cinco vídeos subidos. Ana es un todoterreno que canta, actúa, baila y se atreve con todo. Esto es una red social en la que ella podría petarlo muchísimo. Además, podríamos tener mucho feeling, nosotros como marca interactuando con ella. También le tengo mucho cariño.

P: ¿Cómo ves conseguir un millón más?

K: Creo que yo no he conseguido ningún millón. Al final el millón te lo da la gente. Me gustaría conseguir un millón más para la casa, confiando en que la gente sea igual de maja y siga queriendo en molestarse en dar doble tap a la pantalla. Creo que llegaremos a otro millón porque tanto la audiencia de LOS40 en antena como nuestros seguidores son lo puto mejor que hay.

Sigue la cuenta de LOS40 en TikTok y disfruta del contenido más divertido.