Aitana desvela un nuevo proyecto profesional: "Me encantaría probar como actriz"

Aitana es una de las artistas más queridas en nuestro país, pero la intérprete de 11 Razones ya ha cruzado el charco y también se ha posicionado como una de las grandes figuras musicales a nivel mundial gracias a sus colaboraciones con Katy Perry, Morat o Sebastián Yatra.

Ahora, después de haber demostrado que se atreve con todo en cuanto a música se refiere, la catalana ha concedido una entrevista a la revista Esquire donde ha confesado uno de sus sueños donde le gustaría lanzarse.

Una nueva faceta interpretativa

Aitana ha posado bajo la dirección de Dario Aranyo para la revista citada con varios diseños, uno de ellos, un impactante diseño de cristales con gorro a conjunto con el que la artista ha dejado boquiabiertos a todos sus seguidores. Un estilismo conseguido gracias a Nirave.

Unos looks con lo que Aitana demuestra que su personalidad no cabe en una sola faceta y le gustaría probar suerte en el mundo del cine y la televisión. "Estoy buscando profesor de interpretación porque me encantaría probar como actriz, aunque luego sea una patata. Tengo que formarme porque, al tener a actores cerca, veo todo el trabajo y le tengo mucho respeto", explicaba la artista para Esquire.

Lo cierto es que Aitana de momento no ha tenido ningún papel en la pantalla, ni ha hecho ningún cameo, pero es cierto que tiene muy cerca el mundo interpretativo, su novio, Miguel Bernardeau seguro que puede darle algunos consejos acerca de este mundillo.