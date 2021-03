‘Nomadland’ aterriza en cines junto al blockbuster ‘Godzilla vs. Kong’ y ‘Tom y Jerry’

Este fin de semana no se puede decir que no haya variedad en los cines. A las carteleras llegan algunos de los títulos más esperados del año. Entre ellos Nomadland, la excelente cinta de Chloé Zhao protagonizada por una sublime Frances McDormand que aspira a seis estatuillas en los premios Óscar de este año; el blockbuster Godzilla vs. Kong y la película live-action de Tom y Jerry con banda sonora de Ozuna.

A ellas se le añade el estreno en cines del montaje en formato largometraje de Libertad, la nueva serie de Enrique Urbizu para Movistar+, que apuesta por este estreno híbrido (serie en plataformas más película en cines) para cubrir un mayor espectro de espectadores. Asimismo, Paul W. S. Anderson y Milla Jovovich recuperan el cine de monstruos tras Resident Evil con la adaptación del videojuego Monster Hunter.

Nomadland

Sobran las presentaciones para la película del año. La obra maestra de Chloé Zhao, que triunfó en los Globos de Oro, llega a las carteleras. La cinta protagonizada por Frances McDormand en el papel de una mujer que lo pierde todo tras quedarse sin trabajo durante la crisis económica de 2008 y decide lanzarse a la carretera y vivir como una nómada, promete ser el estreno más destacado de este mes. Además, según confirmaron hace unas semanas Searchlight Pictures y 20th Century Fox a través de su matriz, la Factoría Disney, la cinta de Zhao también llegará a Disney+ el próximo 30 de abril, un mes más tarde de su lanzamiento en salas. Lo hará a través de la oferta generalista Star y no tendrá coste adicional alguno.

Monster Hunter

Paul W.S. Anderson, el director de parte del universo Resident Evil, Horizonte Final y Alien vs. Predator, apuesta por el espectacularismo más comercial porque sabe que es lo que funciona entre los fans de los videojuegos Monster Hunter, una franquicia que lleva más de 64 millones de copias vendidas en todo el mundo y que se ha convertido en una de las piezas clave de Capcom. Esta película protagoniada por Milla Jovovich es una violenta y furiosa oda a ese cine de acción y monstruos cada vez más olvidado.

Godzilla vs. Kong

Aunque para monstruos tenemos a dos de los grandes rivales de la historia del cine fantástico: Godzilla y King Kong. Cualquiera que haya disfrutado durante su infancia de aquellos clásicos de ciencia-ficción del estudio japonés Toho sabrá lo que significa que aterrice en salas de cine una superproducción centrada en estos dos personajes: nostalgia, recuerdos y algo de ese placer prohibido que supone disfrutar de una película un poco anacrónica pero entretenida. La película cuenta con un reparto estupendo encabezado por Peter Skarsgard, Rebecca Hall y la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, que parece haberle pillado el gusto a esto de los monstruos paranormales. Efectos especiales hiperrealistas y mucha acción se dan cita en uno de los blockbusters del año.

Tom y Jerry

2021 va a ser el año de Ozuna en Hollywood. Aunque el cantante todavía no ha decidido dar el salto y protagonizar una película, sus colaboraciones como actor invitado y sobre todo como compositor de canciones inéditas para las bandas sonoras de las cintas en las que colabora le están labrando una más que prometedora carrera en la industria del cine. Precisamente su próxima película, Tom y Jerry, tiene Ozuna por partida doble: primero porque ha compuesto uno de los temas principales de la película y, segundo, porque el cantante latino colabora frente a las cámaras haciendo un cameo. Tom y Jerry supone un chute de nostalgia al volver a encontrarnos con esos personajes tan icónicos con los que crecimos de niños.

Libertad

No es un western. Ni la típica de bandoleros. Ni un trap. Ni una saeta. Con este enigmático eslogan lo nuevo de Enrique Urbizu, Libertad, llega a Movistar+ en formato serie de cinco capítulos y a los cines como película de dos horas. La historia sigue a Lucía La Llanera (Bebe) y su hijo Juan (Jason Fernández), nacido en cautiverio, quienes tratarán de vivir la libertad que tantos años les ha sido negada al tiempo que son perseguidos por cuadrillas de bandoleros y los escopeteros del Gobernador Montejo. En la España de principios del siglo XIX no hay sitio para todos y mucho menos para traidores.