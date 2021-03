Las fotos de Olivia Rodrigo y Conan Gray que han hecho saltar todas las alarmas

Hay algo que Conan Gray y Olivia Rodrigo tienen en común, y no solo nos referimos a su pasión por la música. En concreto hablamos de la música de Taylor Swift. Sí, ambos son dos swifties reconocidos que no pueden esconder su adoración por todo lo que la artista interpreta.

Y es que quizás haya sido esto lo que los haya unido de forma inmediata. Eso es lo que han demostrado en unas fotos que han compartido en redes sociales y que no han tardado en revolucionar a sus fans.

Ambas promesas del pop internacional posan mientras supuestamente escuchan el nuevo tema de Swift: You All Over Me. En una de ellas aparecen bajo una manta, mientras que en la otra no esconden su emoción tumbados en el suelo. "Conan y Olivia escuchando You All Over Me, pero es un cuadro del Renacimiento", dice Rodrigo en la descripción de la publicación. "Taylor de verdad solo nos ha dado opción a morir y convertirnos en un cuadro del Renacimiento", añade Gray.

Son muchos los seguidores que han aprovechado la oportunidad de suplicarles una colaboración juntos, aunque parece que esto no se alejaría tanto de la realidad. En una entrevista con Capital, Olivia desveló que Conan es amigo suyo, y que ambos comparten productor musical. ¿Casualidad? Puede ser, pero también podría tratarse de un cruce de destinos.

Sea como sea, la intérprete de Drivers License y el de Heather comparten amistad fruto de su amor por la música en general y, en concreto, por la de Taylor Swift. La propia Taylor ya se ha encargado de reconocer el talento de ambos, por lo que no nos extrañaría que acabase protagonizando alguna colaboración juntos.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar a Conan Gray y a Olivia Rodrigo en un mismo tema? ¿Y si se unen a Swift?