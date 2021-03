Este viernes, 26 de marzo, el nombre de Dudi ha empezado a aparecer en todos lados. En tendencias de Youtube España, su tema No te decides ha conseguido posicionarse como número 1. Toda una proeza, sobre todo si tenemos en cuenta que este mismo día estrenaban tema artistas como Karol G, Nicki Nicole o BTS (tres de los grandes pesos de la industria).

De este modo, el vídeo ha conseguido sumar más de 300 mil reproducciones en menos de doce horas. ¡Una autentica proeza! Pero la cosa no se queda ahí, también ha conseguido entrar en el TOP 200 de Spotify.

Estas cifras dan más vértigo cuando pensamos en que este joven empezó su carrera musical durante la cuarentena, cuando decidió apostar por su sueño: la música.

5 datos sobre Dudi, el cantante detrás de ‘No te decides’ y ‘Like Aron Piper’

Pero, ¿quién es Dudi? Para que conozcas un poco mejor a este artista, recopilamos cinco datos sobre él que te ayudarán a posicionarlo en el mapa musical actual. ¡Toma nota!

Nombre real y edad

Aunque ahora mismo todo el mundo lo conozca como Dudi, en realidad su nombre es Eduardo Torres Martín. El joven de 18 años decidió apostar por la música hace tan solo un año, cuando en mitad de la cuarentena, decidió que iba a aprovechar el tiempo para componer.

A la vista está que no le ha ido nada mal. De hecho, ahora es una de los artistas emergentes del momento y Warner, su sello, está apostando fuerte por él.

Su primer EP: Katrina

De estos meses encerrado en casa nació Katrina, su primer EP. Con seis canciones, el trabajo empezó a coger fama y el nombre de Dudi empezó a sonar en la industria. Lejos de bajar el ritmo, el cantante continuó lanzando singles durante todo el 2020. Fue entonces cuando sacó uno de sus temas más exitosos.

Like Aron Piper, su primer gran éxito

En julio de 2020, Dudi lanzó Like Aron Piper. Lo hizo junto a Bejaa, otro artista para tener en cuenta. La canción fue todo un éxito y solo en youtube suma más de dos millones de reproducciones.

Fue este sonido, que tanto estaba funcionando, el que hizo que Warner Music llamase a sus puertas y apostase por él. Tras el éxito de esta canción, lanzó Ahora pregunta por mí, también junto a Bejaa y Cuban Beef. Con este tema demostró que lo suyo no era solo éxito de una canción. Y es que a día de hoy ese single suma más de un millón de reproducciones en plataformas digitales.

No te decides, un tema que salió de sus emociones

No te decides ha sido una canción que ha salido gracias a la capacidad que tiene Dudi de convertir sus emociones en palabras. Una tarea que no es tan fácil como parece. Así explica el joven cómo nació la canción:

“No te decides es una canción bastante especial. Al principio ni siquiera iba a salir, ni siquiera como freestyle para TikTok o Instagram, era algo para mí… pero me anime a subirlo y la gente se volvió loca. Fui al estudio con The Iconics y Jack Stone y cuando vi el resultado lo vi claro. ‘No te decides’ ha salido por el apoyo de la gente, no suelo hace estos temas tan sentimentales y salió porque estaba pasando por una mala racha. Cuando escuché el master final, con lo importante que era todo lo que contaba para mí, se me saltaron las lagrimas”

Más de TikTok que de Instagram

Con 18 años es normal que este artista sea más de TikTok que de Instagram. El cantante suma más de 200 mil seguidores y seguidoras en la famosa red de vídeos. Además, suma más de 4 millones de me gusta. El cantante muestra algunos de sus beats en esta plataforma.

Por otro lado, su cuenta de Instagram tiene 55 mil followers. En esta red, el joven comparte algunas fotos promocionales y algunos momentos de su vida.