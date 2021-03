‘Que Tengas Suerte’ de Manel Navarro con David Otero cuenta la historia que le “avergonzaba”: ¡mira el vídeo!

Hay heridas que tardan en sanarse, pero cuando lo hacen, uno/a siente una sensación de placer y felicidad. Esto es lo que Manel Navarro cuenta en Que Tengas Suerte, un tema que ha decidido compartir junto a la voz de David Otero.

Ya lo avisaron hace unos días a través de redes sociales, cuando el catalán compartió la portada del single con sus seguidores. Ella, junto al título, parecía desvelarnos que el tema llegaría cargado de un mensaje de desamor, pero no ha sido así. Su significado va aún más allá.

"Antes me avergonzaba un poco de contar esta historia. La historia de “Que tengas suerte”. Llegué a Madrid con 20 años. Ángel de luz me llamaban quienes creyeron en mí y en mi sueño. Después, como todo el mundo sabe, “los monstruos vinieron a verme”, y empezó una etapa dura para mí. Al día siguiente, la vida que había dejado en sus manos, la mía, me la devolvieron como si nada. Pero es una herida que ya está sanada. Y ahora estoy tan feliz, que esa historia ya tiene forma de canción", explica Manel en su cuenta de Instagram.

Con este tema tan personal y sincero, el artista nos abre las puertas de sus vivencias. Pero no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip protagonizado por una chica que vive en un bucle infinito. Cada día sigue los mismos pasos, hasta que decide parar y cambiar el rumbo.

Aquel chico al que avisaba para no cruzar la calle por la que se acercaba un coche a gran velocidad acaba sufriendo el accidente. Por suerte acaba recuperándose, y una vez que ambos han salido del bucle, consiguen sanar todas las heridas y comenzar una nueva vida felices y llena de ilusión.

Por su parte, David Otero se siente orgulloso y afortunado de poder haber trabajado en esta "delicia" de canción con su compañero. Así lo ha confesado en unos Instagram Stories en los que ha descrito el proyecto como una "canción preciosa". "Me siento tremendamente identificado contigo, y con tu forma de seguir amando la música por encima de todo, de lo bueno que se transforma en malo, y de lo malo, que si lo sabes leer en profundidad, se transforma otra vez en bueno...", confiesa Otero a Manel.

Y a ti, ¿qué te ha parecido Que Tengas Suerte?