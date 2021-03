Karol G habla sobre la posible retirada de Anuel AA y su crush de ‘Pasión de Gavilanes’

Los fans de Karol G están de enhorabuena: su nuevo álbum KG0516 acaba de salir al mercado. Se trata de uno de los discos más esperados del año, ¡y no es para menos! La colombiana se ha convertido en una de las estrellas musicales más solicitadas de la industria musical.

Tusa, Bichota o Ay, Dios mío son solo algunos de los ejemplos con los que Karol G nos ha puesto a bailar reguetón en los últimos meses. Ahora, la artista lanza su nuevo álbum de estudio, el tercero de su carrera, con 16 temazos.

Lo hace un mes después de haberlo anunciado junto al tema Location. De este modo, en LOS40 Urban tuvimos la oportunidad de hablar con ella. Eso sí, lo hicimos como nos gusta a nosotros, retándole a un respondiendo comentarios. Para la ocasión, Karol G tuvo que hacer frente a algunas de las respuestas que sus seguidores dejaron en el vídeo de Location.

¿Cuál era su crush de Pasión de Gavilanes?

Uno de los comentarios que le hemos leído a la artista hace referencia al estilismo de gavilana que luce en Location. “Oh, my god, ¿sabes que yo misma hice un meme con la gente de Pasión de Gavilanes y de otras películas de vaqueros? Yo misma lo compartí. Esa telenovela como tal lo fue todo. Cuando la daban en televisión en Colombia, te digo que marcó a toda mi generación”.

Además, Karol G nos ha contado cuál era su crush de la serie por aquel entonces. De todos los hermanos Reyes, la estrella latina tiene claro cuál era su favorito: “Yo creo que me iba por Juan (interpretado por Mario Cimarro). A mí me gusta siempre el que no les gusta a todas. Ese era mi favorito”.

El inglés de Karol G

“Oye, qué bien hablas inglés, ¿quién te enseñó?”, dice uno de los comentarios. La artista nos confiesa que siempre lo ha hablado, eso sí, con mucho acento. “Yo hablo un inglés que siempre digo que es súper machado. Yo no dije location, dije locachon. Ese es el inglés de Karol G. Lo hablo con un acento súper colombiano de Medellín.”

La artista nos confiesa que se defiende a su manera y que no tiene problema en mantener una conversación.

Sin secuelas del coronavirus

Hace unos meses, Karol G anunció que había pasado el coronavirus. La artista aseguró que lo pasó leve y que no tuvo ningún tipo de malestar. Ahora, la joven responde si le ha quedado alguna secuela: “Real que mi forma de percibir el olor de las cosas es completamente diferente al de siempre, pero ya me acostumbré. Los primeros meses olía muy raro”.

“Gracias a Dios no fue muy grave y no tuve ni que ir al hospital”, recalca la estrella.

Karol G responde si Anuel tiene pensado dejar la música

“Todos nos quedamos de piedra cuando creíamos que Anuel dejaba la música”, escribió un usuario en el vídeo de Location. “Es un super artista. Es una de las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, de ver cómo lo hace y es súper talentoso. Nadie iba a dejar que se fuese a ninguna parte porque hace muy bien lo que hace”, ha respondido Karol.

KG0516, el tercer álbum de estudio de Karol G, ya está disponible en todas las plataformas