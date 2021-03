Elena Rivera: “La violación de ‘Alba’ impresiona porque sientes mucha frustración”

A Elena Rivera no hay reto que se le resista. Tiene 28 años y ya está considerada como una de las actrices más importantes de nuestra televisión. Y es que ha demostrado que, más allá de Cuéntame, es capaz de ser cabeza de cartel de una superproducción como Inés del alma mía o protagonizar una historia tan compleja como la de Alba. Se trata de una serie que está inspirada en Farmagül (el primer éxito turco de nuestro país) y el capítulo piloto ya está disponible en Atresplayer Premium.

Alba se basa en Fatmagül, pero su punto de partida, por desgracia, es la realidad de muchas jóvenes. Este drama, que cuenta con un importante elemento emocional, narra la historia de una chica que sufre una violación múltiple e inicia, a partir de ese momento, una lucha incansable contra la poderosa familia de sus agresores. Es uno de los papeles más difíciles de la carrera de Elena por la cruda realidad que aborda, pero ella, una vez más, vuelve a brillar con una interpretación magistral.

Elena Rivera en uno de los capítulos de 'Alba' / Atresmedia

"Solo por la responsabilidad que conlleva protagonizar una serie así ya es complicado", dice la actriz en una entrevista para LOS40. "Soy mujer y, por mucho que estuviera haciendo una representación de algo tan fuerte como es una violación múltiple, muchas veces me paraba a pensar que por desgracia esto esta a la orden del día. Ha sido complicado y duro meterse en este viaje tan tremendo".

Para Elena fue difícil grabar la escena de la violación, pero todavía más verla en una pantalla. "La vi de rebote el día que estábamos grabándola. Me impresionó mucho porque dos minutos antes estaba tirada en el suelo y no lo sentí igual que viéndolo desde fuera. Impresiona porque sientes muchísima frustración. Ves a una chica que es casi de hojalata y la están utilizando uno, otro y otro. Se me revolvió el estómago. Al final es una serie. Todo es de mentira y está pactado, pero pensar que esto ocurre es duro. Fue un día raro", explica.

"Hay rachas y ahora ha dado por las series turcas"

Alba recibió luz verde gracias a Fatmagül. Esta fue la primera que probó suerte en Nova cuando las series turcas desembarcaron en España. Su éxito no solo dio pie a hacer este tipo de adaptaciones, sino que provocó el fenómeno que hoy se está dando con otros títulos como Mujer y Mi hija. En este sentido, Elena Rivera habla de una moda pasajera como otras que hemos vivido con los culebrones latinos o la ficción americana. Lo bueno, señala, es que hay espacio para todos y no le está quitando su sitio a la ficción 'made in Spain'.

"Esto va por rachas y ahora ha dado por las series turcas. Si se ven mejor en la televisión lineal, que es lo que está ocurriendo, pues maravilloso. Hay otras series que se ven mejor en una plataforma o en diferido y también es maravilloso. Lo importante es que haya estas rachas, pero también que se siga haciendo ficción española", opina la actriz.

