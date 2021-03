Jason Fernández, el ‘niño’ de Bebe en ‘Libertad’: un explosivo nuevo talento del cine español

Cada vez que en España llega una producción de gran envergadura como Libertad quienes nos dedicamos al cine nos lanzamos a analizar con ojo clínico el reparto para descubrir a nuevos talentos que en el futuro vayan a convertirse –o, al menos, tengan el potencial de hacerlo– en estrellas de nuestra industria. Jason Fernández, el actor que interpreta a Juan, el hijo de Lucía La Llanera (Bebe) en Libertad, es uno de ellos.

Jason ha pasado de ser un rostro completamente desconocido que ha hecho papeles muy pequeñitos en series como La que se avecina o de extra en cintas como Manolete a convertirse en un diamante en bruto de la ficción española. Enrique Urbizu ha apostado por él para ser el co-protagonista de Libertad, la explosiva nueva serie de Movistar+ sobre una mujer que, tras 17 años encerrada en un cabalozo, consigue un indulto y la ansiada libertad, solo para encontrarse perseguida por un grupo de sangrientos bandoleros.

Jason Fernández. Apuntad el nombre. Y no tratéis de hispanizarlo: se dice Jason, no Jasón. Este joven actor está bien seguro de sí mismo y sabe que Libertad es una oportunidad para convertirse en una estrella. De hecho, Atresmedia ya lo ha fichado para la serie Alba, donde trabajará con Elena Rivera, Adriana Ozores y Ana Wagener, tres enormes talentos del cine patrio. Que no os extrañe verlo nominado a un Goya en unos años. Apunta maneras.

Cuando le pregunté por su participación en Libertad y qué le ha supuesto a nivel personal y profesional, Jason confesó que no se esperaba llegar tan alto de golpe y que en el momento en el que llegó la oferta estaba a punto de desistir de su carrera como actor. "Llega un momento en tu vida en el que no te llega nada y entonces te planteas qué es lo que te toca hacer ahora y si te toca cambiar la idea de la vida de ser actor", explica el intérprete. Aunque eso sí: él tenía claro que antes o después iba a dedicarse al cine: "Es algo que llevo buscando desde pequeño"

En cualquier caso, la experiencia de ser un rostro desconocido a estar en los carteles promocionales de Movistar+ por toda España le da vértigo: "De repente te ofrecen un casting con otros mil, te llaman, te dicen que vas a conocer a Urbizu y empiezas a dar vueltas y ves en el guion: Juan. Juan. Juan. Y entonces te asustas. Es mucho más de lo que me esperaba. Luego te dicen que trabajas con Bebe, con Luis Callejo, con Pedro Casablanc, con Isak Ferriz. A priori puede sonar como algo que da vértigo, pero luego te encuentras con gente normal, que te tratan de tú a tú, que te acaban queriendo como a uno más. Y más fácil no me lo podrían haber puesto"

Una de las personas que más le ayudó a adaptarse al rodaje fue Bebe, con quien tuvo una estrecha relación desde que se conocieron. "Es que no hay palabras. Desde el momento en el que nos unimos hemos sido inseparables. Hay una conexión más allá de eso" explica Jason, visiblemente emocionado. De hecho, tanto él como Bebe me cuentan que nunca hicieron una prueba de casting juntos y que se conocieron directamente en el rodaje.

"Tenemos una conexión rara, de esas que cuando a ti te pasa algo a la otra persona le está pasando lo mismo. Nos entendemos muy bien. Y a pesar de que haya semanas en las que no hablemos yo la tengo muy presente. Eso se nota: nos comunicamos a través de los ojos". Una buena conexión que se refleja en una relación materno-filial en Libertad, ya que Jason Fernández interpreta a Juan, el hijo que La Llanera (Bebe) tuvo durante sus 17 años de cautiverio. Cuando en la serie ambos salen de prisión, él respira por primera vez el aire de la libertad.

"Yo creo lo que cuenta Libertad es el viaje de unos personajes; cómo cada uno mira por sí mismo para sobrevivir en un mundo cruel, frío, rudo y real. Hace un retrato de cada persona y la explora hasta llegar al punto de ver que podría llegar a hacer cada uno de nosotros por salir adelante. Eso es muy bonito. Contar cómo cada individuo respira y se mueve por la naturaleza de aquella época".

Libertad se estrena el 26 de marzo de 2021 en formato doble: por un lado llegará como película a las salas de cine y, por otro, se estrenará en cinco episodios a través de Movistar+. La serie está protagonizada por Bebe, Jason Fernández, Luis Callejo, Isak Ferriz, Xavier Deive, Jorge Suquet y Sofía Oria. La dirige Enrique Urbizu sobre un guion escrito por él en colaboración con Michel Gaztambide.